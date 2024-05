Parteneriat media Miercuri, 15 Mai 2024, 10:44

Artiști sau atmosferă? Într-un oraș sau mai bine departe de urban? Cu gașca de prieteni sau singur? Dacă vrei să alegi un festival de muzică la care să mergi vara aceasta, piața românească e suficient de generoasă în opțiuni. Festivalurile, la fel ca oamenii care le frecventează, au personalități unice, cu atmosferă și oferte de program diferite. Am întrebat oamenii din echipa Electric Castle care ar fi cele mai utile repere în alegerea festivalului care să ți se potrivească cel mai bine.

Zi-mi ce asculți, ca să-ți spun ce lineup ți se potrivește Foto: Electric Castle

Zi-mi ce asculți, ca să-ți spun ce lineup ți se potrivește

Fiecare festivalul are o direcție bine definită în a-și alege artiștii din lineup. Unele evenimente se concentrează pe un stil anume de muzică, altele urmăresc artiștii cei mai în vogă și încearcă să aducă „senzațiile momentului”. Sunt și festivaluri, precum Electric Castle, pentru care mixul de genuri muzicale, dublat de selecția atât de nume consacrate, cât și de artiști mai puțini cunoscuți, e cel care dă, de fapt, stilul unic al evenimentului.

„Suntem festivalul ideal pentru „curioșii muzicali”, cei care vor să știe ce e nou și bun înaintea tuturor. Căutăm mult calitatea, suntem mereu prezenți în showcase-urile din Europa, așa că, dacă un artist sună bine, îl vom invita în festival. E mai puțin relevantă pentru noi notorietatea, ne bucurăm să putem oferi show-uri mari, dar viitoarele staruri se regăsesc în cei care acum ne impresionează chiar dacă numele lor încă nu spun nimic.”, spune Edmond Lenarth, Booking Manager Electric Castle.

Important e să știi cât de dispus ești să experimentezi. Vrei să stai în zona ta de confort? Alege un festival de nișă, oricare ar fi ea, EDM, jazz sau rock. Chiar și așa, dă o șansă și artiștilor de pe scenele mai mici, fiecare om ar trebui să plece dintr-un festival cu măcar un nou artist în playlist.

Locul potrivit, alături oamenii potriviți

Chiar dacă ai deja gașca ta de prieteni, festivalul e un loc în care poți cunoaște foarte mulți oameni faini și ar fi păcat să ratezi ocazia asta. Cât de mulți? Depinde de pofta ta de socializare și, chiar mai mult, de locul în care se desfășoară. Nu contează neapărat mărimea evenimentului, avantajul celor organizate la munte sau la mare, în general în afara unui oraș, e că au un spațiu mult mai generos și profită de tot ce oferă un cadru natural.

Tudor Costinaș, Head of Communication la Electric Castle, merge, în medie, la 7-8 festivaluri în fiecare an. Sfatul lui? „Între concerte, 10 minute de relaxare, departe de fluxul de oameni, îți dau energia să continui pentru restul serii, așa că am învățat să apreciez evenimentele în care ai șansa la un spațiu retras. Din fericire, domeniul Banffy, cu cele peste 40 de hectare, ne permite să creăm astfel de insule de relaxare pe care încercăm să le personalizăm creativ: poți să-ți iei o pauză într-un labirint construit într-o pădurice sau să stai pe malul lacului, admirând dintr-un fotoliu jocurile de lumini de pe castel.”

Mai mult decât muzică

Un festival adevărat nu e niciodată doar o înșiruire de concerte. Experiența completă vine din îmbinarea muzicii cu alte activități din care participanții pot să învețe ceva nou sau, pur și simplu, îi ajută să se bucure la maxim fiecare clipă din eveniment. Dacă pleci și cu câteva super idei despre cum poți trăi mai sustenabil și mai sănătos, sau să ai șansa să întâlnești scriitori, ziariști și artiști celebri, cu atât mai bine. Dintre zecile de activități pe care Electric Castle le propune la fiecare ediție, EC Talks se remarcă tocmai prin dialogurile pe care le deschide, între public și invitații speciali. Oltea Zambori, Coordonator EC Talks, spune că festivalul tratează lineup-ul de la EC Talks cu la fel de multă atenție ca și lineup-ul din zona muzicală. „Poate ai venit în festival pentru artistul tău preferat, dar nu e minunat când pleci și cu o doză de inspirație din care să te hrănești tot restul anului?”, spune Oltea.

Artiști, activități, atmosferă – un festival ar trebui să le bifeze pe toate pentru ca experiența să fie completă. Lista ar putea continua, important când alegi e să fii pregătit să te bucuri de toate. Pentru că fiecare dintre noi ar trebui să încerce, măcar odată în viață, să descopere lumea alternativă pe care doar un festival bun de muzică o poate crea.

