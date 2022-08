ESENTIAL Luni, 01 August 2022, 06:11

Dan Popa • HotNews.ro

George Buhnici nu s-a prezentat la CNCD ● Unde mergem vara în Grecia ● ​​Cum am luat contact cu violența stradală din București ● Ce omit să spună liderii români când vorbesc despre avort ● Întrebări publice pentru ministrul Justiției ● Mica doză de cultură generală ● 10 salarii pentru copii sau adulţi abuzaţi ● Rușinea de a îmbătrâni ● Marea demisie se face mai mică ● Poveștile îngrozitoare ale supraviețuitorilor ucraineni din Bucea și Irpin ● Cel mai periculos om din Europa ● Românul care a pariat totul pe un vas de croazieră din Cipru ● Cum recrutează Rusia mii de voluntari fără experiență să lupte în Ucraina: „Pe timpul verii poți câștiga lejer un milion de ruble” ● Constanța: Accesul la apă potabilă a fost restricționat ● ”Blana de leopard” a economiei românești: disiparea inegalității de dezvoltare.

Press report Foto: Profimedia Images

George Buhnici nu s-a prezentat la CNCD. Avocata lui a afirmat că „Buhnici a suferit consecințe grave” după declarațiile controversate și că are nevoie de timp pentru a-și pregăti apărarea, scrie Gândul

Unde mergem vara în Grecia. Ce plaje sunt mai aproape de România, dar nu sunt foarte aglomerate. Este o plajă cu pietriş, în Thassos, aflată la capătul unui lung neasfaltat şi plin de praf. Nu este amenajată, nu găseşti nici şezlonguri, nici bar. Nu vei găsi însă nici aglomeraţie, scrie Life.ro

​​Cum am luat contact cu violența stradală din București. Prima și prima dată când m-am mutat eu la București a fost în anul 2000. M-am mai mutat o dată în 2017, dar atunci a fost a doua oară când m-am mutat în București, pentru că prima dată m-am mutat în 2000, lol, v-am zis, ce mai glumă. Și, la fel cum noi suntem gazdă pentru Cristos, mie gazdă mi-a fost tanti Veronica, o femeie excepțională de vreo 70 de ani la care m-am mutat pentru ca se știa cu cineva de la Drăgășani, scrie B365.ro

Ce omit să spună liderii politici și religioși români când vorbesc despre avort. Anularea deciziei Roe vs. Wade în Statele Unite a generat reacții puternice și în spațiul public românesc. Mai mulți lideri politici au dat asigurări că dreptul româncelor de a avorta nu este pus în pericol. Ministrul Familiei a vorbit atât despre dreptul femeii de a alege, cât și despre consilierea duhovnicească. Biserica Ortodoxă s-a declarat pro-viață, dar împotriva „interzicerii totalitare” a avortului, scrie PressOne

Întrebări publice pentru ministrul Justiției. Pe 7 septembrie va avea loc al doilea tur pentru alegerea a patru dintre membri CSM, doi procurori și doi judecători, pentru că ei nu ar fi întrunit o majoritate absolută la alegerile din 22 iunie. Câștigătorii a trei dintre aceste poziții, judecătorii Milu și Ghica precum și procurorul Sandu, ar fi putut contribui decisiv la crearea unei majorități reformiste în viitorul CSM, mai ales în secția de judecători, scrie Spotmedia.

Mica doză de cultură generală. V-ați întrebat vreodată de ce numai europenii au avut reprezentanți care să călătorească tocmai, hăt, prin China, India, Mongolia și alte zone exotice, asta prin Evul Mediu? De ce nu au trimis și ăia niște băieți încoace, ca să afle cum stă treaba și să fie bine informați? Ei bine, dacă v-ați pus întrebarea asta, ați cam rasolit-o. De ce? Pentru că Asia chiar a avut reprezentanții ei care au explorat Europa medievală și care, între noi fie vorba, au făcut chiar o treabă mai bună decât europenii. Să exemplificăm, ca să nu ziceți că batem câmpii!, scrie Mica doză de cultură generală.

10 salarii pentru copii sau adulţi abuzaţi. O lege care nu e folosită. Tribunalul Bihor are o rezervă specială din care poate plăti un ajutor de până la 10 salarii pentru copii sau adulţi abuzaţi, victime ale traficului de persoane, ori pentru familiile unor persoane ucise, dar în 18 ani a primit doar 5 cereri şi a aprobat numai 3, scrie PressHub.

Rușinea de a îmbătrâni. Am 30 de ani și mi se pare că cea mai bună parte a vieții mele a trecut. O simt în felul în care mă percep pe mine, în care mă comport cu fete și femei mai tinere, protectiv și înțelegător, în rușinea care mă cuprinde când întorc capul după un bărbat de 26. În plus, am parte de șocuri atunci când mă întorc în orașul natal și dau de oameni cu care am mers la aceeași școală, pentru că acolo se vede cel mai limpede trecerea anilor: nu pe chipul și corpul tău, a căror transformare lentă s-a petrecut neobservată, ci pe ale celor pe care nu i-am mai văzut demult, scrie Scena9.

Marea demisie se face mai mică. Dacă la început de an, candidații erau cei care „făceau legea” în procesul de recrutare, iar angajații se mutau cu ușurință de la o companie la alta, pe salarii mai mari, beneficii variate și cu garanția unui program flexibil, paradigma pare că se schimbă iar., scrie Panorama.

Poveștile îngrozitoare ale supraviețuitorilor ucraineni din Bucea și Irpin, suburbii ocupate brutal de ruși. Un fotograf ucrainean documentează poveștile îngrozitoare ale locuitorilor din suburbiile din jurul Kievului, Bucea și Irpin, ocupate de forțele ruse de la începutul invaziei din februarie 2022, potrivit Europei Libere.

Cel mai periculos om din Europa. Viktor Orban face de ani de zile ceea ce fac liderii fasciști din toate timpurile: construiește o istorie alternativă a națiunii alese, dar asuprite, care are nevoie să-și regăsească vigoarea pierdută pentru a izbândi împotriva dușmanilor perfizi, scrie Dela0.

Povestea românului care a pariat totul pe un vas de croazieră din Cipru. ”Fratele meu lucra pe vapor și mi-a zis și mie să vin. Eram șef de restaurant la Restaurant Moldova din București, cunoscut pe atunci, și mi-a fost destul de greu să renunț. Nu aveam încredere că va fi bine și în plus, plecam de pe o poziție de conducere pe una de ospătar. Nu mai pusesem mâna pe o farfurie demult”, a declarat Adrian Zamfir, pentru wall-street.ro.

Cum recrutează Rusia mii de voluntari fără experiență să lupte în Ucraina: „Pe timpul verii poți câștiga lejer un milion de ruble”. Peste 30.000 de voluntari ar putea fi mobilizați pentru suplimentarea armatei ruse în lupta din Ucraina, cei mai mulți urmând să fie trimiși în Donbas. Chemarea batalioanelor de voluntari e modul lui Putin de a spori forța militară a Rusiei fără să pară că ia o decizie drastică în sensul ăsta. Iar îndemnurile la înrolarea voluntară se concentrează mai mult asupra regiunilor sărace și izolate, scrie Libertatea.

Ucraina: Când războiul devine viral pe internet. Platforme precum Instagram, Telegram sau TikTok ajută Ucraina să documenteze ororile războiului de agresiune al Rusiei și să mobilizeze sprijinul internațional. Dar aceste platforme pot genera și știri false, scrie DW

Constanța: Accesul la apă potabilă a fost restricționat. Seceta accentuată din ultima perioadă îngrijorează autoritățile din Constanța. În mai multe localități accesul la apa potabilă a fost restricționat, se furnizează după un program zilnic. Primăriile din zonele rurale fac eforturi pentru refacerea rezervei de apă stocată în rezervoare, potrivit Europa FM.

”Blana de leopard” a economiei românești: disiparea inegalității de dezvoltare. România târâie după ea, de 30 de ani, un model de dezvoltare care împiedică convergența omogenă către nivelul de dezvoltare european. Nu a existat niciun plan politic de atenuare a inegalităților și nici nu au fost create condițiile necesare pentru dezvoltarea naturală și circulația firească a capitalurilor. Rezultatul este coagularea a 3-4 Românii – foarte diferite între ele atât ca grad de dezvoltare cât și ca perspectivă de viitor, scrie Curs de Guvernare.

Care sunt aeroporturile de evitat când pleci în vacanța de vară. Unde se înregistrează cele mai mari întârzieri și cine anulează cele mai multe curse. Odată pandemia dată uitării (mai degrabă severitatea consecințelor, pentru că vedem cu toții cât de rapid se înmulțesc cazurile în acest val 6), încercăm să recuperăm timpul/concediile pierdute. Numai că, nu depinde întru totul de noi să avem parte de vacanța dorită, scrie FinEco24News.

Ungaria a renunțat la plafonarea prețului la carburanți din cauza penuriei de motorină. Ungaria a renunțat la plafonarea prețurilor combustibililor în urma avertismentelor dure primite de la grupul MOL. Vineri, șeful companiei MOL, cea mai mare companie petrolieră din Ungaria, a avertizat guvernul într-o ieșire publică despre iminenta penurie de motorină din țară din cauza refuzului furnizorilor de a mai vinde combustibil în această țară, potrivit project-e.ro