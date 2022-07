ESENTIAL Luni, 04 Iulie 2022, 12:04

HotNews.ro

​Întârzieri mari și anulări de zboruri pe aeroporturile din întreaga Europă.

Avioane Lufthansa Foto: HotNews.ro / Victor Cozmei

În Frankfurt, Lufthansa le cere pasagerilor companiei să se descurce singuri dacă au ghinionul să fe fie anulat zborul.

„Din cauza numeroaselor anulări de zboruri, vă rugăm să vă faceți propriile aranjamente pentru continuarea călătoriei cu trenul sau la un hotel sau acasă. Reprogramările sau rezervările la hotel nu mai pot fi făcute de către colegi”, este mesajul afișat, în aeroport, potrivit unei postări a expertului în turism Răzvan Pascu.

Săptămâna trecută, directorul general al Lufthansa, Carsten Spohr, şi-a cerut scuze clienţilor şi angajaţilor pentru haosul din domeniul călătoriilor, provocat de lipsa de forţă de muncă.

Companiile aeriene şi operatorii de aeroporturi din Europa se confruntă cu lipsa de personal care să gestioneze fluxurile de pasageri, după ce în perioada verii s-a majorat cererea pentru călătorii aeriene, în urma ridicării majorităţii restricţiilor.

Tot mai mulţi angajaţi ameninţă cu mişcări de protest.

Pe plan global, operatorii aerieni au concediat o parte din angajaţi şi au redus alte costuri în timpul pandemiei, când cele mai multe zboruri erau oprite, iar când cererea a revenit s-au confruntat cu dificultăţi.

„Cu siguranţă am făcut greşeli în timp ce am salvat compania şi peste 100.000 de locuri de muncă în ultimii doi ani" se arată într-o scrisoare adresată de Spohr angajaţilor şi consultată de Reuters. „Am mers prea departe cu reducerea costurilor în diverse departamente, sub presiunea pierderilor din pandemie, de peste zece miliarde de euro? Cu siguranţă, şi asta”, a adăugat directorul general al Lufthansa, cea mai mare companie aeriană europeană.

Acesta a explicat că operatorul aerian face noi angajări, inclusiv mii de angajaţi în Europa, dar aceste eforturi îşi vor arăta roadele doar în iarnă.