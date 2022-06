ESENTIAL Joi, 02 Iunie 2022, 10:13

D. Popa • HotNews.ro

Într-un salon de chimioterapie, unde o zi se trăiește cât o viață, unde se desenează uși când nu există niciuna și unde oamenii văd raze de soare chiar dacă nu există ferestre, cinci personaje cu experiențe diferite de viață reușesc în final să vadă situația în care sunt ca pe orice altceva decât un obstacol.

Proiectie film Foto: YouTube

“Care dintre noi” pentru că nu știm niciodată care dintre noi. Una din 8 femei este diagnosticată cu cancer de sân. Și cu toate acestea cancerul nu este o boală. Este un dar, dacă poți să îl vezi așa. În 2017 am fost diagnosticată, iar povestea filmului este inspirată din ceea ce am trăit în perioada tratamentului oncologic. Filmul „Care dintre noi” este modul meu de a le împărtăși celor care trec prin încercarea asta că există lumină în spatele bolii. Fiecare are în sine o putere nebănuită de a trece un obstacol greu. Trebuie doar să aibă răbdare, să nu se panicheze și să abodeze ușor, cu umor. Există situații mult mai dramatice decât cancerul. Detașarea, schimbarea de perspectivă, atitudinea pozitivă nu sunt sfaturi, sunt câteva exerciții care pot fi de folos.. Viața e frumoasă cu tot ce vine la pachet, nu doar cu ceea ce ne convine nouă. Iar când crezi că nu mai poți, ți se pare. Poți mult mai mult.” spune Chris Simion – Mercurian.

Se creeaza un cinematograf pentru o seară, neconventional, urban, in aer liber, pe 3 iunie, vineri, la ora 21 in parcul Kiseleff. Acolo se difuzează filmul “Care dintre noi?”,având în distributie pe: Maia Morgenstern, Marius Manole, Ilona Brezoianu, Crina Semciuc, Delia Grigoroiu, Eva Spiru, Georgiana Popescu si Alexandra Mercurian. Imaginea este semnata de Cristi Enache. Iar scenografia de Maria Miu. ”Regia imi apartine…desi nu e nici o regie, e viata. M-am inspirat din ce am trait si din faptul ca am primit tot ce mi-a dat viata, n-am comentat. Ba chiar m-am folosit de experienta, am luat din ea ce mi-a convenit si n-am lasat-o sa -mi fure identitatea. Filmul nu este despre boala, ci despre asumare, iertare, vindecare. Face bine! Dupa vizionare se lasa cu discutii si cu bucuria ca suntem impreuna. Proiectie realizata de “Ziua supravietuitorilor de cancer”. Intrare liberă!”, spune Chris Simion – Mercurian.

“Când lucrezi cu Chris simți încredere, simți că e nevoie de tine, simți că ai un sens. Nu e pur și simplu un alt proiect, desi toți avem nevoie de proiecte, de spectacole, de filmări, de personaje, de continuitatea activității noastre. Înainte de orice alte considerente mi-a dat un rost pentru care să exist, pentru care să lucrez, pentru care să-mi pun întrebări. Acest film e ca un suport, e o susținere și sper că va alina o parte din angoasele, din neliniștile, din spaimele, din tenebrele ce sporesc gravitatea si impactul pe care-l are boala asupra omului.” , spune Maia Morgenstern.

Acesta este un “film-dar” după cum îl numește Chris Simion – Mercurian și, de altfel, a fost realizat în primul rând pentru pacienți și însoțitori, și apoi pentru ceilalți. Dar în perioada pandemiei face bine tuturor pentru că îți dă curaj și speranță.