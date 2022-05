Articol susținut de Philips România Vineri, 27 Mai 2022, 10:46

După o luptă prelungită cu pandemia COVID-19, furnizorii de servicii medicale se confruntă acum cu o criză care va atinge cote critice în viitor: deficitul de personal medical, la care se adaugă epuizarea actuală a cadrelor medicale. Cercetările arată că la începutul anului 2022 aproape unul din doi (47%) profesioniști din domeniul sănătății au declarat că se simt epuizați, comparativ cu 42% anul trecut [1].

Folosirea AI în diminuarea epuizării cadrelor medicale Foto: Philips

La nivel internațional, din ce în ce mai multe cadre medicale iau în considerare să părăsească domeniul, iar această tendință crește îngrijorarea în rândul autorităților și a sistemelor de sănătate, care se confruntă cu o lipsă de personal [2]. Într-un astfel de context, e important să ne uităm la beneficiile imediate ale tehnologiei și la modul în care putem folosi inteligența artificială pentru a îmbunătăți experiența specialiștilor, crescând și calitatea actului medical.

În multe privințe, pandemia a amplificat ceea ce i-a afectat pe profesioniștii din domeniul sănătății de-a lungul timpului: repetitivitatea obositoare a sarcinilor de rutină, un număr tot mai mare de date din care e necesară extragerea informațiilor relevante și o frustrare generalizată cu privire la ineficiența fluxului de lucru care împiedică îngrijirea pacienţilor. Toate acestea au fost rezumate de un medic în sondajul Medscape Physician Burnout and Depression [3] din 2022, când s-a întrebat „Unde sunt relațiile cu pacienții care făceau ca această meserie să fie satisfăcătoare?”.

Simplificarea fluxurilor de lucru prin automatizare bazată pe inteligență artificială

Ceea ce observăm este o urgență sporită de a elibera profesioniștii din domeniul sănătății de efortul sarcinilor elementare și repetitive, astfel încât aceștia să se poată concentra pe ceea ce i-a atras în primul rând către medicină: îngrijirea pacienților. Iar aceasta este exact facilitarea pe care o poate face posibilă inteligența artificială, prin transferarea sarcinii muncii manuale obositoare de la om la tehnologie. AI le permite profesioniștilor din domeniul sănătății să își folosească timpul și energia pentru îngrijirea pacientului și nu pentru implementarea unor proceduri greoaie.

Să luăm, spre exemplu, departamentul de imagistică medicală și tehnologii radiologi. Clasată pe locul 2 de către directorii executivi ai spitalelor ca fiind profesia care înregistrează cel mai mare deficit de personal calificat [4], tehnicienii în radiologie se confruntă zilnic cu provocarea de a realiza scanări de cea mai bună calitate, cu un diagnostic precis, în timp ce volumul mare de muncă este principalul factor care contribuie la stresul asociat locului de muncă [5]. La toate acestea, se adaugă faptul că pacienții sunt adesea anxioși, stare care sporește presiunea pentru realizarea examenului în mod eficient.

Prin automatizarea multora dintre sarcinile consumatoare de timp, cadrele medicale se pot concentra pe interacțiunea cu pacientul, îmbunătățind în același timp experiența acestuia și consistența rezultatelor. Cercetările arată că personalul din departamentul de imagistică medicală salută un astfel de sprijin din partea tehnologiei - aceștia consideră că aproape un sfert (23%) din munca lor este ineficientă și ar putea fi automatizată [6].

Un exemplu în acest sens este așezarea pacientului în poziția corectă pentru examinare. Într-o modalitate de imagistică precum tomografia computerizată, poziționarea greșită a pacientului este o provocare comună, cu consecințe nedorite, cum ar fi creșterea dozei de radiații pentru pacient sau eroarea imaginii [7]. Acesta este punctul în care noua tehnologia de cameră activată pe baza inteligenței artificiale poate face diferența.

Montată pe tavan, deasupra mesei pacientului, camera utilizează algoritmi care pot detecta automat reperele anatomice ale pacientului, sprijinind poziționarea rapidă, precisă și consecventă a pacientului.

Tehnologia de detectare inteligentă a pacientului, touchless, fără atingere, duce la o economisire a muncii manuale realizată de tehnologi în examenele RMN, prin monitorizarea automată a respirației unui pacient. De asemenea, există posibilitatea configurării examenelor de rutină RMN pentru o durată mai mică de un minut [8], chiar și pentru operatorii mai puțin experimentați, ceea ce le permite acestora să acorde mai multă atenție pacienților. În plus, sistemele inteligente pot sugera, cu ajutorul AI, cel mai potrivit protocol pentru fiecare examen de rezonanță magnetică, ducând și la automatizarea planificării, scanării și procesării controlului.

Datorită unei astfel de automatizări bazate pe AI, tehnologii își fac mai puține griji cu privire la setările echipamentelor și pot îmbunătăți experiența pacientului, ceea ce face ca munca lor să fie mai puțin stresantă și mai plină de satisfacții.

Furnizarea de informații relevante la scară

În fața supraîncărcării informațiilor, inteligența artificială poate, de asemenea, să ușureze sarcina profesioniștilor din domeniul sănătății, sprijinindu-i cu informații relevante direct la punctul de îngrijire.

De exemplu, una dintre cele mai mari provocări cu care se confruntă echipele de îngrijire critică din unitățile de terapie intensivă (ATI) este volumul mare de date colectate pentru fiecare pacient. Fiecare pacient din secția de terapie intensivă poate genera până la mii de puncte de date pe zi, ceea ce duce la o copleșire a personalului medical, care se străduiește să separe informațiile relevante de cele irelevante [9].

Nevoia de inteligență artificială centrată pe om

Desigur, tehnologia poate fi doar o parte a strategiilor eficiente de retenție a personalului și de atenuare a epuizării. Dar, așa cum demonstrează aceste exemple împreună cu altele, inteligența artificială poate contribui semnificativ la îmbunătățirea experienței umane în domeniul asistenței medicale - atât prin îmbunătățirea eficienței fluxului de lucru, cât și prin creșterea expertizei clinice.

Pentru a reduce epuizarea, dar și pentru a resuscita bucuria cadrelor medicale, trebuie să ne întrebăm mai întâi cum putem dezvolta instrumente digitale care să sprijine relația pacient-doctor. Studiile au demonstrat în mod constant că lipsa integrării fluxului de lucru este una dintre principalele bariere în calea adoptării mai largi a inteligenței artificiale în domeniul sănătății, indicând necesitatea unei arhitecturi de sistem și a unui design centrat pe om.

Punând nevoile oamenilor în prim-plan, se pot dezvolta soluții bazate pe inteligență artificială care acționează ca un asistent discret, sprijinind profesioniștii din domeniul sănătății într-un moment în care sunt supuși unor presiuni mari. Pentru că, dacă există un adevăr pe care criza tot mai mare de personal și epuizarea din domeniul sănătății îl scoate în evidență, acesta este că nu există îngrijire medicală fără profesioniști implicați, care au un stil de viață sănătos.

