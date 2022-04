NERD ALERT Sâmbătă, 02 Aprilie 2022, 10:11

Jim Carrey spune că renunță la actorie

Actorul și comediantul canadiano-american spune că se gândește ca rolul din Sonic the Hedgehog 2, film ce tocmai a fost lansat vineri în cinematografele din România, să fie ultimul din cariera sa. „Păi, mă retrag. Da, probabil. Sunt relativ serios”, a afirmat el în timpul unui interviu acordat emisiunii Acces Hollywood.

„Depinde. Dacă îngerii îmi duc genul de scenariu care este scris în cerneală aurie care îmi spune că va fi cu adevărat important ca oamenii să îl vadă, aș putea să continui în viitor. Dar iau o pauză”, a explicat el. Anunțul aruncă în aer revenirea sa pentru un nou film Ace Ventura: Pet Detective, anunțată în luna martie a anului trecut.

„Îmi place cu adevărat viața mea liniștită și îmi place cu adevărat să pictez. Îmi iubesc cu adevărat viața mea spirituală și simt că, iar acesta este un lucru pe care s-ar putea să nu auziți o altă celebritate spunând vreodată, mi-a ajuns. Am făcut destule”, a adăugat el, citat de revista Variety.

Săptămâna aceasta Carrey s-a declarat „dezgustat” de Hollywood după ce Will Smith a fost ovaționat de participanții la cea de-a 94-a gală a Premiilor Oscar după ce i-a fost decernat Oscarul pentru cel mai bun actor într-un rol principal, la puțin timp după ce l-a lovit pe prezentatorul Chris Rock.

Vestea retragerii sale este cu atât mai dezamăgitoare întrucât săptămâna aceasta familia lui Bruce Willis, un alt titan al Hollywood-ului, a anunțat că acesta a fost diagnosticat cu afazie și va renunța la actorie.

„The Walking Dead” a ajuns la capăt de drum

Nu îmi place să dau vești proaste dar n-am ce face dacă săptămâna aceasta a fost plină de ele iar joi am aflat și că The Walking Dead, unul dintre cele mai populare seriale din ultimul deceniu, a ajuns la capătul drumului după 12 ani, 11 sezoane și 177 de episoade.

Contul oficial de Twitter al serialului a distribuit joi mai multe fotografii cu distribuția, alături de o declarație despre încheierea seriei: „Astăzi este ziua cea mare! Filmările pentru #TheWalkingDead s-au sfârșit. Au fost 12 ani incredibili și sperăm că toată distribuția și echipa uimitoare au o ultimă zi fantastică. #TWDFamily pentru totdeauna!”.

Chiar dacă faptul că sezonul 11 va fi ultimul a fost anunțat încă din septembrie 2020, momentul va fi cu siguranță unul emoțional pentru fanii seriei. Vestea bună este însă că universul The Walking Dead va continua cu atât de multe seriale spin-off încât e greu să le mai ții evidența, scrie Collider.

Today is the big day! Filming for #TheWalkingDead is coming to an end. It's been an incredible 12 years and we hope all the amazing cast and crew have a fantastic wrap day. #TWDFamily forever! pic.twitter.com/ybGR8jqa9O — The Walking Dead (@TheWalkingDead) March 31, 2022

Sharon Stone va fi antagonistul principal într-un nou film cu supereroi

Trecând la vești mai bune, HBO a anunțat săptămâna aceasta că actrița americană Sharon Stone urmează să interpreteze antagonistul din Blue Beetle, o adaptare a benzilor desenate DC cu același nume. Stone se va alătura actorului Xolo Maridueña din serialul Netflix Cobra Kai, care va juca rolul principal în al viitorul film.

Cu primul număr apărut în 1939, benzile desenate Blue Beetle au avut de-a lungul mai multe personaje care au îmbrăcat armura supereroului însă filmul HBO se va învârti în jurul noilor volume publicate începând cu 2006 care se învârt în jurul lui Jaime Reyes – un adolescent mexicano-american care descoperă scarabeul albastru în drum spre casă de la școală, pe jumătate îngropat pe un teren viran.

Reyes duce scarabeul acasă, curios de ce ar putea fi. În acea noapte, acesta prinde viață și se grefează la baza coloanei vertebrale a adolescentului, oferindu-i un costum de armură extraterestră care poate fi modificat pentru a-i spori viteza și puterea, dar și pentru a crea arme, aripi și scuturi.

HBO va lansa Blue Beetle, primul film cu un supererou hispanic, în data de 18 august a anului viitor, anunță HeyUGuys.

Ultimele porțiuni ale genomului uman au fost secvențiate după 20 de ani

Când oamenii de știință au declarat finalizat Proiectul Genomului Uman în urmă cu două decenii, anunțul lor a fost puțin prematur. A fost cu siguranță unul dintre marile puncte de reper pentru știință, cercetătorii obținând acces la secvența ADN a majorității genelor care codifică proteine, dar chiar și după 20 de ani de actualizări, 8% din genomul nostru a rămas nesecvențiat și nestudiat.

Bagatelizat de unii drept „ADN nedorit” (junk DNA) fără o funcție clară, aproximativ 151 de milioane de perechi de baze împrăștiate în întregul genom reprezentau încă o cutie neagră. Însă acum, o echipă uriașă de cercetători din întreaga lume a dezvăluit ultimele opt procente din genomul uman într-un studiu publicat în revista Science.

Aceste bucăți din genomul nostru mai mult decât simple „gunoaie”. În noile date se află secvențe misterioase de ADN necodificator care nu produc proteine, dar care joacă totuși roluri cruciale în multe funcții celulare și se pot afla în centrul unor afecțiuni în care diviziunea celulară o ia razna, cum ar fi cancerul.

„Cu 92% la sută din genom finalizat cu mult timp în urmă, ați putea crede că alte opt procente nu ar contribui cu prea mult”, spune Erich D. Jarvis, profesor de genetică la Universitatea din New York și unul dintre cercetătorii care au ajutat la dezvoltarea mai multor tehnici centrale folosite pentru secvențierea acestei porțiuni a genomului uman.

„Dar având acum aceste opt procente lipsă, dobândim o înțelegere complet nouă a modului în care celulele se divid, permițându-ne să studiem o serie de boli pe care nu am putut să le înțelegem înainte”, explică el „Fiecare pereche de baze a unui genom uman este acum completă”, subliniază Jarvis, citat de Phys.org.

Bill Skarsgård va fi Corbul într-un remake al filmului cult

O reșapare a The Crow (Corbul), filmul cult lansat în 1994, a fost în lucru de ani de zile, fără a se materializa. Însă acum o nouă vedetă și un nou regizor s-au alăturat unei noi tentative care deja e în faza de preproducție în Germania și care va avea un buget de aproximativ 50 de milioane de dolari, potrivit The Hollywood Reporter, care a dezvăluit în premieră informația.

Actorul suedez Bill Skarsgård, pe care unii s-ar putea să-l recunoască drept Pennywise din filmele IT bazate pe romanul horror al lui Stephen King, va juca în rolul principal în timp ce regizorul Rupert Sanders, cunoscut pentru filme ca Snow White and the Huntsman și Ghost in the Shell, va ocupa scaunul regizoral.

Călătoria pentru a aduce Corbul înapoi pe marele ecran a fost una lungă. Emblematicul film din 1994, bazat pe o carte de benzi desenate a lui James O'Barr, a fost marcat de una dintre cele mai mari tragedii din istoria Hollywood-ului, actorul Brandon Lee fiind împușcat mortal pe platourile de filmare.

O continuare numită City of Angels a fost lansată în 1996 și alte două sequel-uri direct pentru DVD în 2000 și 2005. Dar un remake propriu-zis al filmului original nu s-a concretizat niciodată, în pofida numeroaselor discuții ce au început încă din anii '90. Cel mai recent proiect, anunțat în 2017 și în care Jason Momoa urma să joace rolul principal, a fost abandonat un an mai târziu.

Un serial „It” este în lucru la HBO Max

Și că tot era vorba de Skarsgård și It, o coincidență mai puțin obișnuită a făcut ca tot săptămâna aceasta să aflăm că HBO Max dezvoltă un serial prequel pentru It: Part One, seria urmând să se numească Welcome to Derry și să aibă povestea plasată în anii 1960, în perioada premergătoare evenimentelor din filmul din 2017.

Potrivit surselor revistei Variety, scenariul ar urma să includă și povestea de origine a lui Pennywise, clovnul supranatural care terorizează copiii din Derry. Andy Muschietti, care a regizat It: Part One și It: Part Two din 2019 va fi producător executiv al serialului împreună cu Barbara Muschietti și Jason Fuchs.

Ultimele două filme bazate pe celebrul roman al lui Stephen King au avut împreună încasări de peste 1,1 miliarde de dolari la box office-ul global, acțiunea celui de-al doilea lungmetraj având loc la 27 de ani după evenimentele din primul, cu o nouă distribuție alcătuită din adulți preluând locul copiilor din prima parte.

Rusia tocmai l-a invitat pe Tom Cruise în țară

Corporația de Stat Rostec, un conglomerat ce reunește în jur de 700 de companii rusești, l-a invitat pe actorul american Tom Cruise să viziteze Salonul Internațional de Aviatică și Spațiu MAKS 2023 pentru a-l familiariza mai bine cu capacitățile celui mai recent avion de luptă rus Suhoi-57.

Agenția TASS notează că „spectatorii” (n.r. bănuim că oficialii) care au văzut trailerului filmului Top Gun: Maverick cu Tom Cruise în rolul principal au văzut într-unul dintre cadre un avion de luptă asemănător cu aeronava rusă Su-57 urmărit de un pilot american din carlingă în timpul unei bătălii aeriene.

„Su-57 este o aeronavă puternică și avansată. Impresionează și inspiră; după cum vedem, nu numai militarii, ci și realizatorii de filme. Îl invităm pe Tom Cruise la MAKS-2023 pentru a cunoaște Su-57 mai îndeaproape și vedea cu ochii tăi, acrobațiile impresionante pe care așii ruși le realizează cu această aeronavă”, a anunțat Rostec într-un comunicat de presă.

TASS notează că „este posibil ca specialiștii care lucrează la film să fi observat noutatea rusească (un avion de luptă supersonic multirol) și să o includă în el”. Uite și trailerul care i-a dat pe spate pe ruși, unul nou lansat săptămâna aceasta pentru filmul ce o să fie lansat pe 27 mai:

P.S.: Ai văzut că HBO Max a anunțat miercuri că House of the Dragon, serialul prequel al Game of Thrones va avea premiera pe 10 august, nu?

