Cercetătorii au cartografiat continentul pierdut Zealandia / Jim Carrey se întoarce ca Ace Ventura, „Pet detective” / Un studiu privind GoT arată puterea ficțiunii asupra minții

​NERD ALERT

La 27 de ani după ce Ace Ventura: Pet Detective a fost lansat în cinematografe, un nou titlu al francizei care a lansat cariera lui Jim Carrey este în sfârșit în lucru. Morgan Creek, compania de producție care a realizat primele două filme Ace Ventura, a dezvăluit că lucrează la un succesor al acestora în colaborare cu Amazon Studios.„Suntem destul de entuziasmați de evoluțiile francizei noastre cu The Exorcist și franciza Ace Ventura - se vede din cei 3 milioane de fani care vorbesc pe pagina oficială de Facebook despre Ace Ventura că publicul insistă pentru un al treilea film....În timpul COVID, spectatorii au fost îndrăgostiți și entuziasmați de întoarcerea unor personaje iubite cu noi povești. Ace Ventura va vedea din nou lumina zilei la Amazon ca lungmetraj major cu scriitorii Sonic The Hedgehog ”, a anunțat Morgan Creek.Ace Ventura: Pet Detective a fost lansat în 1994, filmul contribuind la consacrarea lui Jim Carrey în calitate de actor de top la Hollywood. Succesul comercial al filmului a dus la un film ulterior, Ace Ventura: When Nature Calls, lansat un an mai târziu. Un al treilea film al francizei (dacă facem abstracție de dezastrul Ace Ventura Jr.: Pet Detective ) nu a fost realizat mai devreme deoarece Carrey nu și-a dorit până de curând să reintre în rol.Ace Ventura 3 va fi a treia colaborare a lui Carrey cu scriitorii Pat Casey și Josh Miller, cei trei lucrând anterior împreună la Sonic the Hedgehog, lansat anul trecut, și filmând în prezent un sequel al acestuia despre care se așteaptă să fie lansat în 2022, relatează Collider Ace Ventura: Pet Detective este filmul care l-a consacrat pe Jim Carrey drept unul dintre A-listerii Hollywood (FOTO: Captura video / Morgan Creek). Wrath of the Druids va fi lansat în data de 29 aprilie a acestui an și îl va trimite pe Eivor „prin frumusețea bântuită a Irlandei pe măsură ce câștigi favoarea regilor celți și te vei confrunta cu cultul druidic Copiii lui Danu”.După cum lasă de înțeles și descrierea oferită de Ubisoft, Wrath of the Druids va adăuga o nouă zonă de explorat pentru jucători, expansiunea adăugând Irlanda pe harta universului Assassin’s Creed: Valhalla. Noua regiune va veni și cu o poveste nouă, presărată cu mistere antice și mituri celtice, iar expansiunea va adăuga și câteva abilități noi în repertoriul personajelor.Următoarea expansiune după Wrath of the Druids va fi lansată în vara acestui an, fără a avea deocamdată o dată de lansare. Siege of Paris le va permite jucătorilor să retrăiască „cea mai ambițioasă bătălie din istoria vikingilor”, afirmă compania Ubisoft, citată de Screen Rant O nouă ediție a Stăpânului Inelelor va conține 30 de schițe și ilustrații create de JRR Tolkien nevăzute în edițiile anterioare ale cărții. Noua ediție, ce va fi publicată de editura HarperCollins, va reprezenta prima instanță în care o ediție a Stăpânului Inelelor va prezenta această artă din 1954.Și chiar și atunci, când Tolkien a inclus inițial desenele în prima ediție a cărții, aceasta conținea doar două dintre ilustrațiile sale, Porțile lui Durin și Inscripția de pe mormântul lui Balin. Acestea vor fi incluse în noua ediție HarperCollins alături de restul schițelor, ilustrațiilor și hărților create de autorul britanic.„Aceste picturi, în special imaginea acum emblematică ilustrată pe coperta sa, au devenit la fel de îndrăgite ca povestea pe care o însoțesc. Cu toate acestea, autorul însuși a fost în mod caracteristic modest, ignorând talentul artistic evident și rar pe care îl deținea în ciuda faptului că nu a avut o pregătire formală”.Smith a spus că această modestie a însemnat că doar un fragment din arta lui Tolkien a fost văzut vreodată. Autorul a creat 30 de piese de artă pentru Stăpânul inelelor dar a fost zdrobit de comentariile unui critic care i-a spus că imaginile „nu reflectă talentul și imaginația sa literară”. Aparent Tolkien a luat criticile personal și a fost de acord cu criticul, relatează The Guardian Una dintre ilustrațiile lui J.R.R. Tolkien (FOTO: Tolkien Estate / HarperCollins)O nouă expediție a cartografiat în premieră granițele Zealandiei, un „continent pierdut” scufundat care include teritoriul actual al Noii Zeelande și Noii Caledonii din Pacificul de Sud. Zealandia s-a despărțit de supercontinentul Gondwana între 79 și 83 de milioane de ani în urmă.Cu excepția Noii Zeelande și Noii Caledonie, acest fragment de scoarță continentală cu o suprafață de 4,9 milioane km² se află acum în proporție de 94% pe fundul oceanului. Zealandia nu este singura bucată de scoarță continentală care s-a desprins de un continent mai mare, dar este de șase ori mai extinsă decât următorul cel mai mare fragment continental, microcontinentul Madagascarului.Dacă întreaga suprafaţă a Zealandiei a fost acoperită complet de ape este un subiect mult timp dezbătut de oamenii de ştiinţă, însă dovezi fosile şi enigme vii, precum reptilele tuatara și copacul kauri, sugerează că unele mici insule din Zealandia au supravieţuit marii scufundări. Studierea Zealandei din prezent a fost dificilă deoarece cea mai mare parte a acesteia se află la peste un kilometru sub ape.Noile hărți publicate recent de GNS Science alături de un nou site interactiv numit „ E Tuhura - Explore Zealandia ”, oferă posibilitatea de a-l explora în detaliu. „Aceste hărţi reprezintă un punct de referinţă ştiinţific - dar sunt mai mult decât atât”, a declarat geologul Nick Mortimer, unul dintre autorii cercetării, relatează EFE și LiveScience Doar teritoriul actual al Noii Zeelande și Noii Caledonii au rămas deasupra apelor (FOTO: University of Queensland)Sony Pictures și PlayStation Productions dezvoltă o adaptare cinematografică a aclamatului joc video Ghost of Tsushima, aceasta urmând să fie regizată de Chad Stahelski (cunoscut pentru seria John Wick).Jocul dezvoltat de studioul Sucker Punch și publicat de Sony îl are ca protagonist pe samuraiul Jin Sakai, ultimul supraviețuitor al clanului său, acesta fiind nevoit să lase deoparte tradițiile care l-au format ca războinic pentru a purta un război neconvențional pentru libertatea insulei Tsushima în timpul primei invazii mongole a Japoniei. Ghost of Tsushima a fost unul dintre cele mai lăudate jocuri ale anului trecut și este unul dintre cele mai vândute titluri ale Sony.Jocul în sine este puternic inspirat din filmele cu samurai, în special de filmele clasice japoneze regizate de Akira Kurosawa , având inclusiv un mod-alb negru pentru a imita stilul peliculelor respective, scrie Deadline IO Interactive a anunțat Seven Deadly Sins, o expansiune contracost în mai multe părți pentru jocul Hitman 3. După cum sugerează titlul, Seven Deadly Sin va fi alcătuit din șapte noi pachete de conținut tematice în jurul păcatelor capitale ale mândriei, avariției, desfrânării, invidiei, mâniei, lăcomiei și lenei.Fiecare capitol va include un contract de asasinare „distinct vizual”, un costum tematic legat de păcatul din pachetul respectiv și cel puțin un obiect tematic care poate fi utilizat atât în ​​noul contract, cât și în toate misiunile din trilogia Hitman.Publicat în format episodic, Seven Deadly Sins va începe cu Actul 1: Lăcomia, primul capitol care urmează să fie lansat pe 30 martie. Prețurile nu au fost anunțate încă, dar jucătorii vor avea posibilitatea să cumpere fiecare nou capitol odată ce apare sau să le cumpere pe toate cele șapte ca parte a unui abonament la preț redus, relatează IGN Nu este neobișnuit ca unele persoane să se identifice atât de mult cu unele personaje fictive încât povestea lor să le modeleze viața. Gândiți-vă doar la avocații atrași de profesie de cei din Ally McBeal sau la generația de medici inspirată de House MD.Oamenii de știință cred acum că și-au dat seama de ce ficțiunea poate afecta atât de puternic viața reală a unor persoane, grație unui studiu al creierului care a folosit serialul Game of Thrones. Se pare că atunci când te identifici puternic cu un personaj fictiv, activezi aceeași regiune a creierului pe care o folosești pentru a te gândi la tine și la cei apropiați de tine, afirmă cercetătorii.„Oamenii chiar internalizează acele experiențe și se bazează pe ele aproape ca și când ar fi avut acele experiențe ei înșiși”, a spus cercetătorul principal Timothy Broom, doctorand în psihologie la Ohio State University. „Folosesc același mecanism neuronal prin care accesează informațiile autobiografice”, a adăugat acesta.Broom și colegii săi au scanat creierul a 19 persoane ce s-au declarat fane ale Game of Thrones în timp ce acestea se gândeau la ele, la nouă dintre prietenii lor și la nouă personaje din seria HBO. Cercetătorii au analizat activitatea unei părți a creierului numită cortexul prefrontal ventromedian (vMPFC) care este puternică legată de autoreflecție.Participanții la studiu au experimentat în general un răspuns mai mare în această regiune cerebrală atunci când s-au gândit la sine decât atunci când s-au gândit la prieteni sau la personaje fictive din GoT. Însă unii dintre ei s-au identificat mult mai puternic cu personajele, activitatea din regiunea vMPFC a acestora fiind deosebit de activă atunci când au evaluat personajul GoT pe care îl admirau cel mai mult sau față de care se simțeau cel mai apropiați.„Ei internalizează cu adevărat experiențele acelor personaje pentru că trăiesc povestea din această perspectivă. Ei chiar interiorizează acest lucru și încorporează acel personaj în conceptul lor de sine”, afirmă Broom, citat de Medical Xpress Persoanele care se identifică foarte puternic cu personaje fictive au o activitate mai puternică în zona vMPFC a creierului când se gândesc la acestea (FOTO: TeK Image / Sciencephoto / Profimedia)Ah, iar DC Films și Warner Bros. au prezentat în sfârșit un trailer pentru The Suicide Squad , viitorul film inspirat din desenele de benzi animate și succesor al lungmetrajului din 2016 cu același nume dar fără „The” în față. Filmul va fi lansat înspre sfârșitul verii, urmând să apară în 6 august în cinematografele din SUA, anunță Hey U Guys P.S.: Dacă n-ai prins știrea, astronomii tocmai au reușit să obțină în premieră o imagine cu câmpul magnetic al unei găuri negre