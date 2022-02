Inteligența artificială avansată ar putea fi deja conștientă / Fanii Star Wars vor ca un actor român să-l joace pe Luke Skywalker / Moartea neagră nu a fost atât de devastatoare pe cât se credea anterior

​NERD ALERT

Un actor român, favoritul fanilor „Star Wars” să îl joace pe Luke Skywalker

Paramount a anunțat că va filma și un al șaselea titlu pentru franciza Scream după succesul răsunător înregistrat la box office (și primirea destul de ok din partea criticilor) de noul film lansat la jumătatea lunii trecute. Mai mult, este așteptat ca filmările să înceapă deja din această vară cu aceeași echipă ce a stat în spatele lungmetrajului lansat pe 14 ianuarie, potrivit The Hollywood Reporter;





al șaselea și ultimul sezon al Better Call Saul, popularul serial spin-off inspirat de Breaking Bad, are acum o dată de apariție: 18 aprilie, când vor fi lansate simultan două episoade. Noul sezon va fi împărțit în două părți: prima va avea 7 episoade în timp ce a doua, care va fi difuzată începând cu 11 iulie, va veni cu 6, anunță Entertainment Weekly.

#TheRingsOfPower, set within Tolkien’s Second Age, will juggle 22 stars and multiple storylines—from deep within the dwarf mines to the elven kingdom of Lindon. Here, the adventures of the fellowship are still some 2,000 years in the future.



\uD83D\uDD17: https://t.co/Tabxf9CzoL pic.twitter.com/FOQFHUKNQ3 — VANITY FAIR (@VanityFair) February 10, 2022

Despite being set thousands of years before the stories we know, familiar immortals do turn up as their younger selves: Morfydd Clarke as the elven queen Galadriel, now a hardscrabble warrior leading the Northern Armies.



\uD83D\uDD17: https://t.co/Tabxf9CzoL pic.twitter.com/qZvMELiNqt — VANITY FAIR (@VanityFair) February 10, 2022

Robert Aramayo plays Elrond, the elven statesman who is just beginning to build his reputation—starting with mending the relationship between his people and the dwarves of Khazad-dûm.



\uD83D\uDD17: https://t.co/Tabxf9CzoL pic.twitter.com/TE4xjdG5bJ — VANITY FAIR (@VanityFair) February 10, 2022

In a bold move, #TheRingsOfPower condenses Tolkien’s Middle-earth timeline and adds entirely new characters. Sophia Nomvete’s dwarven princess, Disa, and Ismael Cruz Córdova’s Silvan elf, Arondir, broaden the notion of who lives in Middle-earth.



\uD83D\uDD17: https://t.co/Tabxf9CzoL pic.twitter.com/s2MXkGpQXm — VANITY FAIR (@VanityFair) February 10, 2022

At its core, #TheRingsOfPower takes its biggest cue from the heart of Tolkien’s books. “It’s about friendship,” says McKay. “It’s about brotherhood and underdogs overcoming great darkness.”



\uD83D\uDD17: https://t.co/Tabxf9CzoL pic.twitter.com/VX5FmTOteN — VANITY FAIR (@VanityFair) February 10, 2022

Tot mai mulți fani ai Star Wars cer insistent ca actorul româno-american Sebastian Stan să joace o versiune tânără a lui Luke Skywalker în The Mandalorian...iar el nu spune „nu”. Actorul în vârstă de 39 de ani născut la Constanța a declarat în timpul unui interviu acordat revistei Esquire că se simte măgulit de interesul fanilor francizei pentru el„Uite, este cu adevărat drăguț. Niciodată să nu spui niciodată”, a afirmat Sebastian Stan, cunoscut pentru rolurile sale din filmele cu supereroi Marvel (în special lungmetrajele Captain America în care a jucat rolul lui Bucky Barnes / „Winter Soldier”). „Știți, Mark Hamill este tatăl meu”, a glumit el, relatând că îl sună pe acesta „în fiecare an de Crăciun doar ca să-i spun 'vreau să știi că sunt prin preajmă'”.O versiune mai tânără a lui Luke Skywalker a apărut în ultimul episod al celui de-al doilea sezon al The Mandalorian și într-un episod recent al serialului spin-off The Book of Boba Fett . Însă el a fost interpretat de o dublură care a beneficiat care a beneficiat de un „facelift” cu ajutorul unor efecte speciale impresionante, în timp ce Hamill și-a oferit vocea personajului.Dar fanii Star Wars vor să îl vadă pe Sebastian Stan în rol datorită asemănării sale puternice cu Hamill în tinerețe. De altfel, Hamill și-a exprimat anterior susținerea pentru actorul româno-american, care cel mai recent a interpretat rolul lui Tommy Lee, toboșarul trupei Motley Crue, în miniseria Pam & Tommy despre căsnicia tumultoasă a acestuia cu fosta actriță din Baywatch Pamela Anderson.„Oamenii îmi zic, ''Îl vei susține să fie tânărul Luke Skywalker când se fac acele filme?' Și eu m-am gândit că nu are nevoie de mine. El este un actor suficient de împlinit pentru a obține rolul pe cont propriu (...) mi-ar plăcea foarte mult să lucrez cu el. La naiba, l-aș juca pe tatăl său oricând”, a spus Mark Hamill într-un scurt interviu acordat Good Morning America în urmă cu câțiva ani.Ca tată, ca fiu? (FOTO: The Hollywood Reporter / Caters News / Profimedia)Dacă tot am început cu o știre despre Star Wars, zic să mai rămânem puțin în zonă: Marvel Comics a anunțat că va publica Star Wars: Obi-Wan, cel mai nou titlu în colecția sa mereu în creștere de benzi desenate. Această nouă serie limitată ce va fi lansată în luna mai a acestui an va avea acțiunea plasată în 5 puncte diferite din viața Maestrului Jedi, de la zilele sale când era un inițiat al ordinului, la cele de exil pe Tatooine.Seria va fi scrisă de Christopher Cantwell (Iron Man) și ilustrată de Ario Anindito (Star Wars: The High Republic) și va folosi jurnalele lui Obi-Wan ca punct de referință, povestind aventurile din trecut ale acestuia pe măsură ce îl urmărește de la distanță pe Luke Skywalker.„Cadrul general al poveștii întregii serii are loc la doar câteva săptămâni după ce începe A New Hope (Episodul IV: O nouă speranță). Așa că îl avem pe Obi-Wan, așteptând și simțind că lucrurile urmează să se schimbe drastic. Acesta va fi punctul culminant al destinului său. Iar (...) el se frământă cu adevărat în interiorul său. Această frământare îl face să reflecteze asupra trecutului său”, spune Cantwell despre viitoarea serie într-un interviu acordat StarWars.com Și o veste și mai bună pentru fanii Star Wars: Bob Chapek, CEO-ul Disney, a anunțat săptămâna aceasta că serialul Obi-Wan va avea premiera pe 25 mai, urmând a fi următorul serial al francizei lansat după The Book of Boba Fett, care se încheie săptămâna aceasta. După cum probabil deja știe toată lumea, Ewan McGregor și Hayden Christensen se vor întoarce în rolurile lui Obi-Wan, respectiv Anakin Skywalker/Darth Vader în noua miniserie.După ani și ani de zvonuri, studioul de jocuri Rockstar a confirmat în sfârșit că lucrează la un nou joc din franciza Grand Theft Auto, afirmând chiar că proiectul a fost deja dezvoltat considerabil. „Dată fiind longevitatea fără precedent a GTA V, știm că mulți dintre voi ne-ați cerut un nou titlu al seriei Grand Theft Auto”, anunță un comunicat remis presei de studio.„Scopul nostru este mereu să oferim mai mult decât ce am livrat anterior cu fiecare nou proiect pe care îl demarăm - și suntem de asemenea fericiți să confirmăm că dezvoltarea activă a noului titlu al francizei Grand Theft Auto este în plină desfășurare. Așteptăm cu nerăbdare să împărtășim mai multe cu voi de îndată ce suntem pregătiți”, a mai notat comunicatul Rockstar. IGN a relatat anterior că GTA 6 - dacă acesta va fi într-adevăr numele final al jocului - era în dezvoltare încă din 2020, fiind departe însă de a fi pregătit pentru lansare. Unele surse din industrie susțin că noul GTA ar putea fi lansat în 2024 sau 2025 însă Rockstar nu a anunțat deocamdată o dată în acest sens. GTA 6 va fi primul GTA modern lansat după plecarea lui Dan Houser, cofondatorul Rockstar, care a ajutat la scrierea jocurilor 2-5.Pare greu de crezut că au trecut aproape 10 ani de la lansarea GTA V (FOTO: Rockstar Games)Ilia Sutskever, director de cercetări la compania americană OpenAI, a scris joi pe Twitter că „s-ar putea ca rețelele neurale mari să fie ușor conștiente în prezent”. Ar fi puțin spus că aceasta este o poziție mai puțin obișnuită, paradigma acceptată de cercetătorii din domeniul AI fiind că, deși s-au făcut progrese majore în ultimele decenii, inteligența artificială nu este nici pe departe capabilă să experimenteze lumea în mod conștient.Nu este clar ce l-a motivat pe Sutskever să facă această postare și el nu a oferit clarificări sau informații suplimentare privind postarea sa. Însă știm că acesta este preocupat de mulți ani de inteligența artificială generală (AGI), care se referă la AI ce operează la un nivel uman sau super-uman. De exemplu, el a declarat în timpul apariției sale în documentarul iHuman din 2019 că AGI „va rezolva toate problemele pe care le avem în prezent”.Însă el a avertizat apoi că acest tip de inteligență artificială are de asemenea „potențialul de a crea dictaturi cu o stabilitate infinită”. Acest tweet pare să fie prima ocazie în care Sutskever, care a cofondat OpenAI în 2015 alături de Elon Musk și Sam Altman, actualul CEO al companiei, afirmă că mașinăriile conștiente ar fi sosit deja.Și ma bizar este faptul că OpenAI a fost fondată ca o organizație non-profit ce avea scopul de a limita amenințările reprezentate de AI înainte de a anunța că demarează cercetări care să creeze inteligență artificială avansată. Musk a părăsit OpenAI în 2019 după ce s-a aflat că grupul a creat un generator de „fake news” despre care unii credeau că este prea periculos pentru a fi lansat.Elon Musk anunțase că părăsește organizația deoarece nu este de acord „cu unele din lucrurile pe care echipa de la OpenAI” vrea să le facă, afirmând că nu mai a avut nicio legătură cu grupul de peste un an. La doar o lună după plecarea lui Musk, reprezentanții OpenAI au anunțat că organizația nu mai este una non-profit, trecând la un model de „profit limitat”, relatează Futurism.com Ce se-ntâmplă, doctore? (FOTO: © Luisfilipemoreira The Fabelmans , viitorul film semi-biografic al lui Steven Spielberg tocmai l-a cooptat pe David Lynch...să joace în film. Revista Variety a dezvăluit în exclusivitate că aclamatul regizor în vârstă de 76 de ani se va alătura unei distribuții care deja include nume mari de la Hollywood precum Michelle Williams, Seth Rogen și Paul Dano.Nu este tocmai genul de știre care apare în fiecare zi și se pare că rolul lui Lynch este „un secret îndeaproape păzit”, potrivit jurnaliștilor de la Variety. Deși povestea exactă a viitorului film deocamdată rămâne la fel de misterioasă, se pare că ea se va baza în mare pe copilăria lui Spielberg în statul american Arizona. Întrucât este un proiect foarte personal, Spielberg va scrie și scenariul lungmetrajului, o premieră în ultimii 20 de ani pentru el.The Fabelmans va marca prima colaborare între Spielberg și Lynch, doi dintre cei mai de succes regizori de la Hollywood. Chiar dacă a jucat în câteva filme de-a lungul îndelungatei sale cariere, David Lynch este cunoscut ca regizor al unor filme aclamate ca Mulholland Drive, Eraserhead, Blue Velvet, The Straight Story, Lost Highway sau The Elephant Man.Mereu surprinzătorul David Lynch (FOTO: Instagram)Electronic Arts și Maxis, studioul care dezvoltă popularul joc The Sims, au anunțat că viitoare My Wedding Stories, viitoarea expansiune a The Sims 4, nu va fi lansată în Rusia. Echipa de dezvoltatori ai jocului au afirmat într-o postare publicată pe blogul Maxis că lansarea expansiunii în Rusia ar fi însemnat „compromiterea valorilor pe care le respectăm”.Ei au explicat că legea federală din Rusia i-ar fi forțat să facă modificări jocului și campaniei de promovare a acestuia. După cum sugerează și numele, My Wedding Stories este o expansiune axată pe nunți care le permite jucătorilor să planifice și țină nunți uriașe într-o locație nouă, extinzând cu numeroase elemente noi ceremonia ce putea fi organizată până acum în joc.Deși The Sims 4 permite oricărui personaj adult să se căsătorească cu o persoană de același sex și el este disponibil în Rusia (dar interzis minorilor), povestea din My Wedding Stories și campania de promovare a sa prezintă explicit două femei LGBT, Dominique și Camille, în timp ce își pregătesc nunta. Rusia a interzis în 2013 „propaganda” care prezintă minorilor homosexualitatea ca normă socială acceptată, scrie IGN Moartea neagră, pandemia de ciumă care a afectat Europa, Asia de Vest și Africa de Nord între 1347 și 1352, este probabil cea mai infamă pandemie din istoria omenirii. Istoricii estimează că până la 50% din populația totală a Europei a murit din cauza ciumei bubonice în acest interval scurt de timp, ducând la transformări sociale, politice, culturale și economice majore.Însă acum, un nou studiu publicat în revsta Nature Ecology and Evolution de o echipă internațională de cercetători coordonată de oamenii de știință de la Institutul Max Planck din Germania demonstrează că mortalitatea cauzată de Moartea neagră în Europa nu a fost atât de universală sau răspândită pe cât s-a crezut timp de sute de ani.Cercetătorii au analizat mostre de polen colectate din 261 de situri aflate în 19 țări europene moderne pentru a vedea cum s-au schimbat peisajul și activitatea agricolă între 1250 și 1450 e.n., cu aproximativ 100 de ani înainte și după pandemia de ciumă bubonică. Palinologia, știința care studiază polenul și sporii, oferă un instrument puternic pentru a descoperi impactul demografic al Morții negre.Acest lucru se datorează faptului că în epoca preindustrială presiunile omului asupra mediului, exercitate prin agricultură, erau puternic dependente de disponibilitatea unor muncitori din mediul rural. Cercetătorii au analizat folosind o metodă nouă 1.634 de mostre de polen din întreaga Europă pentru a vedea dacă activitățile agricole au continuat sau s-au oprit și dacă populațiile de plante sălbatice au recrescut după scăderea presiunilor exercitate de om.Rezultatele lor arată că mortalitatea cauzată de Moartea neagră a variat considerabil, unele zone suferind impactul devastator cunoscut al pandemiei, în timp ce altele au fost mult mai puțin afectate. Declinul abrupt al activităților agricole din Scandinavia, Franța, sud-vestul Germaniei, Grecia și centrul Italiei susține rata ridicată a mortalității atestată în sursele medievale.Însă în numeroase alte regiuni, inclusiv majoritatea Europei Centrale și de Est, părți din vestul continentului - printre care Irlanda și Peninsula Iberică, arată dovezi de continuitate și creștere neîntreruptă. Cercetătorii spun că o posibilă explicație a constatărilor lor s-ar putea datora faptului că, spre deosebire de multe din studiile anterioare, ei au colectat date din mediul rural unde trăia 75% din populația Europei la momentul respectiv, relatează SciTechDaily Moartea neagră (FOTO: Wikimedia Commons)Și două, că am avut multe și săptămâna aceasta:Iar în loc de finalul obișnuit cu trailerele săptămânii, zic mai bine să ne bucurăm depublicate de la filmările pentru The Lord of the Rings: The Rings of Power, megaproducția despre care Amazon a anunțat că va avea premiera pe data de 2 septembrie a acestui an:Ah, și haide totuși să vedem și un, că tocmai a fost lansat primul pentru Jurassic World: Dominion ce urmează să apară în cinematografe pe 10 iunie