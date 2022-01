VIDEO „Spider-Man: No Way home”, detronat din fruntea box office-ului nord-american / Cum arată acum clasamentul

Spider Man: No Way Home

Pelicula a obţinut încasări de 30,6 milioane de dolari în cinematografele din SUA şi Canada de vineri până duminică şi ar urma să ajungă la 35 de milioane de dolari până la sfârşitul weekendului prelungit, care include luni Martin Luther King Jr. Day, zi liberă în SUA.La 25 de ani după o serie de crime brutale care au şocat liniştitul oraş Woodsboro, un nou criminal îmbracă masca Ghostface şi începe să atace un grup de adolescenţi pentru a reînvia secrete groaznice din trecutul oraşului. În cel de-al cincilea film al francizei, Sidney Prescott se întoarce în oraşul său natal pentru a descoperi identitatea autorului acestei noi serii de crime brutale.Noua peliculă este primul lungmetraj din seria Scream care nu este regizat de Wes Craven , decedat în 2015, deşi noii realizatori - Matt Bettinelli-Olpin şi Tyler Gillett - au respectat în mare parte caracteristicile genului „gore” care au făcut din asasinul fantomă Ghostface o „legendă” culturală.Alături de feţe noi, precum actorii Jenna Ortega, Jack Quaid, Mason Gooding şi Mikey Madison, în noul lungmetraj apar şi cei trei protagonişti ai primului film din seria Scream - Courtney Cox, David Arquette şi, desigur, Neve Campbell, care o interpretează din nou pe Sidney Prescott, protagonista acestei francize.Pe locul al doilea, în coborâre un loc, se află Spider-Man: No Way Home, ultimul episod din aventurile Omului-Păianjen, cu încasări de 20,8 milioane de dolari în a cincea săptămână de proiecţii (şi 26 de milioane de dolari aşteptate după weekendul prelungit), după ce s-a aflat în fruntea clasamentului timp de patru săptămâni.„Spider-Man”, prima peliculă din era COVID-19 care obţine încasări de peste un miliard de dolari în America de Nord şi pe plan internaţional la scurt timp după lansare, aduce o rază de speranţă unei industrii cinematografice care se luptă să îşi revină după perioada dificilă cauzată de pandemie.Supereroul este interpretat de actorul britanic Tom Holland. Filmele precedente din franciză, în care costumul roşu şi albastru a fost purtat de Tobey Maguire şi apoi de Andrew Garfield, au înregistrat la rândul lor succes la box-office.Locul al treilea, tot în coborâre un loc, este ocupat de filmul de animaţie al studiourilor Universal, Sing 2, cu încasări de 8,2 milioane de dolari în acest weekend (cu 10 milioane de dolari prognozate după weekendul prelungit) şi 119 milioane de dolari în cele patru săptămâni de la lansare.Un alt produs Universal, filmul de spionaj The 355 , avându-le în distribuţie Jessica Chastain, Penelope Cruz, Diane Kruger, Lupita Nyong'o şi Fan Bingbing, coboară la rândul său un loc, ajungând pe poziţia a patra, cu încasări de 2,3 milioane de dolari (şi 3 milioane aşteptate la finalul weekendului prelungit).În fine, tot în domeniul serviciilor de informaţii,The King's Man un prequel al filmelor de spionaj Kingsman, cu actorii Ralph Fiennes, Gemma Arterton şi Rhys Ifans în rolurile principale, ocupă poziţia a cincea, cu un rezultat similar.