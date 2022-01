Administratorul unei galerii de artă, reținut pentru dispariția unor tablouri semnate de Grigorescu, Luchian și Pallady

Operele de artă au fost date în urmărire naţională şi internaţională.Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti (DGPMB) - Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice Sector 2, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, a pus în aplicare, marţi, două mandate de percheziţie domiciliară, pe raza municipiului Bucureşti, şi mai multe mandate de aducere, într-un dosar privind săvârşirea infracţiunilor de abuz de încredere, fals material în înscrisuri oficiale şi folosirea instrumentelor false", informează DGPMB citată de Agerpres."Din probatoriul administrat în cauză a rezultat presupunerea rezonabilă că un bărbat, administrator al unei galerii de artă, şi-ar fi însuşit şi ar fi dispus pe nedrept de mai multe tablouri, lăsate în custodie de către persoana vătămată - opere semnate de autori precum Grigorescu, Luchian, Petraşcu, Iser, Tonitza, Băncilă, Mutzner, Pallady, Aman, în vederea vânzării", arată sursa citată.Cercetările sunt continuate sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de abuz de încredere, fals material în înscrisuri oficiale şi folosirea instrumentelor false, cu bărbatul în stare de reţinere.