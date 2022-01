+18 grade la Sibiu și 15 grade la Brașov, într-una dintre cele mai calde zile de ianuarie de când se fac măsurători meteo

Maximele au fost de +18,3 C la Râmnicu Sărat, +18,1 la Caransebeș, +17,8 la Sibiu, +17,4 la Târgu Ocna, +17,3 la Ploiești și Lugoj și peste 17 grade la Bacău și Reșița.Au fost +14,9 grade la Brașov, +16 la Făgăraș, +13,3 la Miercurea Ciuc și +13,2 C la Întorsura Buzăului. Până și la Predeal și Sinaia cota 1500 au fost +9,5 grade.La Bâlea Lac au fost +4,7 grade, iar stratul de zăpadă este de 165 cm, în timp ce la Vf Omu au fost +1,6 grade, iar stratul de zăpadă măsoară 131 cm.Și noaptea a fost extrem de caldă pentru un început de an. La Holod, în Bihor, minima a fost de +11,3 grade, iar la Săcuieni, tot în Bihor, au fost +10,5 grade.Unde a fost cel mai cald în primele zile din acest an1 ianuarie: +17 grade la Stolnici și Drăgășani2 ianuarie: +17 grade la Râmnicu Vâlcea și Apa Neagră3 ianuarie: +18 la Calafat4 ianuarie: +17 la Zimnicea5 ianuarie: +18 la Râmnicu Sărat, Caransebeș și Sibiu