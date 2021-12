webPR: Trei copii din comuna Cerna, județul Tulcea au creat un dispozitiv inteligent de irigare în sere și au câștigat premiul întâi la Code Kids Fest 2021

Smart Irrigation V2, un proiect care vine în sprijinul agricultorilor care cultivă plante în sere.

sistem de transport modern, inteligent, care nu are nevoie de motor, baterii sau șofer

Locul I și totodată Premiul de Popularitate au mers către echipa, din localitatea Cerna, județul Tulcea. Lucian, Marius și Luiza au conceputProiectul este compus dintr-un sistem de udare automată, bazat pe un senzor de umiditate care este introdus în sol și o pompă de apă care se declanșează în momentul în care senzorul trimite semnalul că solul are nevoie de apă.Juriul a apreciat proiectul lor ca fiind unul de impact și cu aplicabilitate imediată. Mai mult decât atât copiii au primit și prima lor cerere pentru produsul dezvoltat de la un localnic care își dorește sistemul Smart Irrigation în solariul propriu. Urmărește proiectul aici.Pe locul al doilea s-a clasat proiectul, formată din nouă copii și coordonată de Crina Popescu, bibliotecar Biblioteca Comunală Pietrari. Prin acest sistem, membrii proiectului își propun să crească nivelul de conștientizare asupra importanței albinelor pe Pâmânt și a protejării lor și a ecosistemului. Din acest motiv au creat un stup prietenos cu albinele, dotat cu senzori precum: un senzor PIR care va detecta când un animal dăunător (șoarece, pasăre) va încerca să intre în stup; un senzor de picături care atenționează începerea ploii în zona de cules în care e poziționată stupina și mutarea acesteia, dacă este cazul și un servo- motor care actionează urdinișul. Urmărește proiectul aici Câștigătorii locului al treilea sunt copiii de gimnaziu din. Aceștia au impresionat cu prezentarea lor în limba engleză a unuiși care folosește energie curată, neconvențională, stocată sub formă de aer comprimat pentru propulsie. Problemele pe care membrii vor să o rezolve sunt poluarea și emisiile de carbon care distrug natura. Vezi proiectul aici Un premiu special constând în sesiuni de mentorat au primit din partea Girl Up România și 10 fete participante la Târg, pentru a-și continua cariera în domeniul științei și tehnologiei.Pentru premiile puse în joc de Cavaleria Hub și George Buhnici au concurat și alte zece proiecte interesante dintre care amintim: o șapcă AntiCovid creată de echipa CODE Kids din Sarichioi, Tulcea; un semafor vesel pentru evitarea accidentării elevilor din comuna Talzău, județul Neamț; un Joystick pentru oameni cu dizabilități propus de coderii din Copalnic Mănăștur; un sistem de monitorizare a energiei electrice.Invitați să le vorbească copiilor participanți, atât George Buhnici, cât și Augustin Jianu le-au transmis că o carieră în tehnologie se construiește cu multă muncă, curiozitate și deschidere către meseriile viitorului.”Visează, creează, cu perseverență” au fost cele trei cuvinte îndemn pe care George Buhnici le-a transmis coderilor care s-au întrecut într-o competiție de proiecte digitale de impact.CODE Kids FEST este un eveniment de IT și STEM, organizat de Fundația Progress, în cadrul programului CODE Kids - Programează viitorul comunității tale! La ediția de anul acesta s-au înscris 580 de participanți din toate regiunile României, ceea ce înseamnă că performanța educației STEAM este o prioritate pe agenda multor persoane.Premiile în valoare de 10.000 de lei, oferite de partenerii programului CODE Kids se îndreaptă acum către cluburile de coding din mediul rural.