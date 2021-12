Ce presupune testarea anti-COVID inclusă în certificatul verde: Alexandru Rafila, despre cazuri concrete - acces la sala de sport sau la hotel

"România a luat aceste măsuri care par măsuri de relaxare, prelungirea programului agenților economici cu o oră, mărirea gradului de ocupare a sălilor la 50% de la 30%, renunțarea la restricțiile de circulație din timpul nopții și un lucru important care cred că duce la eliminarea unei discriminări care a existat constant în ultimele luni respectiv accesul pe baza certificatului digital Covid care include de data asta și testarea.", a declarat miercuri Alexandru Rafila, ministrul Sănătății, la finalul ședinței de Guvern.

Ce presupune testarea anti-COVID inclusă în certificatul verde

Introducerea testării în certificatul COVID pentru acces la mall, la restaurant, la hotel sau la sala de sport, presupune testarea într-un loc conectat la sistemul informatic naţional, a spus Rafila, întrebat ce presupune exact testarea inclusă în certificatul verde:







”Pentru o persoană care se testează la un operator care este conectat la sistemul informatic naţional rezultatul testului este introdus în sistemul informatic şi, într-un interval relativ scurt de timp, el este posesor al certificatului verde astfel încât să poată să acceseze serviciile care sunt permise pentru astfel de utilizatori (...)

Nu discutăm de faptul că cineva vine cu o hârtie pe care scrie numele şi faptul că a făcut un test. Nu, discutăm de un certificat digital COVID cu toate cele trei elemente - vaccinare, trecere prin boală, testare.

Când se scanează codul QR se certifică momentul testării şi faptul că acel test va fi valid, în funcţie de test, 48 (test rapid antigen - n.r.) sau 72 de ore (test PCR - n.r.).

Nu este vorba despre persoane care umblă cu documente care atestă testarea, ci de acelaşi QR cod care poate să fie citit la terminalele agenţilor economici”.





Alexandru Rafila, despre accesul cu certificat digital în sala de sport sau hoteluri: Cine este vaccinat sau trecut prin boală prezintă o singură dată certificatul, iar cine are test negativ îl prezintă de fiecare dată la intrare

El a afirmat că inclusiv testele rapide antigen trebuie făcute în centre de testare, spunând că astfel de centre, racordate la sistemul informatic naţional, pot fi deschise și în mall-uri.Întrebat de HotNews.ro cum va proceda cineva care are certificat digital pe care este inclus testul negativ în condițiile în care acea persoană ar avea abonament lunar la sala de sport sau se află cazat la un hotel într-o vacanță de 1-2 săptămâni, ministrul Sănătății a spus că testul trebuie să fie prezentat de fiecare dată la intrare și trebuie să fie în perioada de valabilitate."Cine este vaccinat sau trecut prin boală prezintă o singură dată certificatul, iar cine are test negativ îl prezintă de fiecare dată la intrare. Nu știu cu ce frecvență se duce cineva la sală. Dacă merge la două zile, da probabil va trebui să prezinte test de fiecare dată când merge la sală.", a declarat ministrul Alexandru Rafila.Și dacă are abonament pe o lună?"E problema lui, noi i-am oferit posibilitatea să-și desfășoare activitatea acolo. Adică ce puteam să facem? Să studiem situația abonamentelor la sală? Nu aveam cum să facem asta.", a spus Rafila.Dacă cineva este în vacanță 1-2 săptămâni, prezintă testul de fiecare dată la intrarea în hotel?"Trebuie să aibă un test pe durata valabilității testului pe care-l face, dar poate să facă testul și la București și la Cluj, și la mare și la munte, oruiunde pentru că ele ajung în aceeași bază de date și în momentul în care citești codul QR arată că omul are test și nu este infectat.", a mai precizat ministrul Sănătății.