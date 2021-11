[P] Lego evoluează de la cuburi la aplicații: „Copiii nu mai fac diferența între lumea fizică și cea virtuală”

Viitorul pe care îl prevede compania daneză trece prin capacitatea de a conecta și echilibra tradiția sa fizică cu modernitatea virtuală galopantă, o combinație despre care a vorbit, pentru cotidianul El Espanol, Omicrono Fernando Nasuti-Wood, directorul de marketing al Lego în Spania, Franța și Portugalia, după deschiderea magazinului-flagship de la Barcelona.Lego Ninjago pe Emag vezi toate ofertele Lego pentru copii.„La fiecare 2,7 secunde există un fan în lume care își împărtășește creația Lego pe una dintre platformele noastre digitale”, spune Nasuti-Wood, „pentru asta inovăm în produs, în conținut și în experiența de joc, reinventând acea experiență care combină jocul fizic și digital”.„Copiii nu percep două lumi, generațiile de astăzi văd o singură lume, fizică și virtuală, așa că ceea ce facem noi este să contribuim cu asta la experiența de joc”, explică Nasuti-Wood. „Când spunem Build for real, ne referim că cea ce construiești este un model real care apoi are mecanica sau tehnologia pentru a se mișca și a fi controlat. Acest lucru va crește în viitor, în februarie vom anunța mai multe funcționalități ale acestui tip pentru gama Lego Technic".Technic este cea mai adultă și tehnologică gamă din catalogul Lego, axată pe iubitorii de automobile, care caută să construiască vehiculul și apoi să îl controleze de la distanță cu aplicația Control+. Dar, încetul cu încetul, această firmă se deschide și spre robotică cu gama Lego Boots al cărei motto este „Construiește, programează, joacă”. Recent, firma daneză a anunțat o colaborare cu Rapsberry Pi pentru a construi roboți cu piese de la ambele mărci.Adaptarea Lego la noile tehnologii nu se limitează la gamele sale mai tehnice . „Vom căuta și să integrăm realitatea augmentată, sunt proiecte foarte interesante care vor veni mai târziu. Scopul este ca fiecare băiat sau fată, fiecare fan Lego, să își poată construi propria viziune asupra lumii”, spune Nasuti-Wood.Alte exemple sunt instrucțiunile de construcție care au fost întotdeauna scrise pe hârtie, dar pe care compania a început să le adapteze pentru mobil. La fel și jocurile Hidden Side cu care să cauți elemente ascunse printre modelele clasice cu o aplicație de realitate augmentată.Educați în digitalAdaptarea jocului la noile tehnologii nu este suficientă pentru compania de jucării, filozofia acesteia include și angajamentul față de securitatea și confidențialitatea online. „Pentru noi siguranța și respectul copiilor sunt foarte importante, veți vedea că nu există conținut Lego pe nicio platformă, sau pe niciun canal YouTube, nu există conținut pe TikTok”, se apără managerul. Gama completa Lego direct pe Emag, vezi ofertele zilei!Lego nu are un canal oficial pe TikTok, dar are un profil oficial pe alte rețele sociale precum Instagram, Facebook sau Twitter. Cu ani în urmă, Lego și-a creat propria rețea de socializare, Lego Life, unde „copiii rămân anonimi și au nevoie de autorizație părinților. În interior își împărtășesc creațiile și sunt inspirați de ceilalți, participă, interacționează și toate acestea fac parte din acel ecosistem digital pentru familiile care consideră că siguranța online este la fel de importantă ca și în jucăriile fizice”, mai spune Nasuti-Wood.Pe lângă protejarea celor mici, compania se angajează și în inițiative în care familiile sunt educate în utilizarea responsabilă a instrumentelor online. „Părinții petrec în jur de 45 de minute explicându-le copiilor ce este securitatea digitală, dar apoi petrec ani de zile explicând cum să traverseze o stradă”, subliniază managerul. „Prin aceste inițiative dorim să ajutăm părinții să mențină un dialog cu copiii despre securitate și confidențialitate pe rețele”.Lego Ninjago - oferte (LINK)Așa apar experiențe precum Build & Talk sau Doom the Gloom, menite atât pentru a oferi informații părinților, cât și pentru a-i învăța pe copii prin joacă acasă. Aceste programe au fost dezvoltate în colaborare cu Institutul DQ, un grup global de experți în securitate digitală.