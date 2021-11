Scurta vară de noiembrie - Temperaturile au ajuns la 28 de grade în țară

Maxima a fost vineri de +28 C la Călărași, iar la Pătârlagele, Adamclisi și Fetești au fost +27 de grade. Până și La Întorsura Buzăului, unul dintre polii frigului, au fost +25 de grade, iar la Predeal au fost +21.La Brașov au fost +24 C, iar în vestul țării au fost +10 grade la Jimbolia și +11 la Arad.Noaptea de miercuri spre joi a adus minime ridicate ce au atins +16 C la Reșița, în timp ce în noaptea de joi spre vineri cel mai cald a fost într-un loc unde în general sunt temperaturi mici. Astfel, la stația meteo din Bisoca (833 m alt) minima a fost de +15,8 C.. Comuna Bisoca este situată în nordul județului Buzău, la poalele munților Vrancei. Datorită faptului ca această așezare este situată la mare înălțime (800-900 m) de aici provine și denumirea ei? În limba slavonă, „vîsokii” înseamnă ”la înălțime”.Cald a fost noaptea și la alte stații meteo de altitudine: +11,7 la Fundata (1.383 m alt) și 11,1 la Sinaia cota 1500.Vineri au fost +27 C la Pătârlagele, un oraș de 7.000 de locuitori situat într-o depresiune, pe valea Buzăului. Pătârlagele este locul unde la mijloc de februarie 2016 au fost +26 de grade.Temperatura maximă absolută a lunii noiembrie în România este 30,5 ºC şi a fost înregistrată la Călăraşi, în data de 1 noiembrie 1926 și tot atunci au fost +29,4 C la București, +29 la Iași și +27,1 la Timișoara. În noiembrie 2001 au fost +27 de grade la Constanța, iar în 2018 au fost +26,6 la Tg Mureș, +25 la Satu Mare și +16,7 la stația montană Vlădeasa 1800.