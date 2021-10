Dorința de învățare și dezvoltare, în top 3 atitudini pentru următorii 15 ani

​Articol susținut de Social Innovation Solutions

Conform studiului realizat de IZIdata,iarreprezintă unul dintre primii factori ce influențează speranța în următorii ani. Într-un context în care pare că încrederea și optimismul sunt mai degrabă scăzute, studiul arată căDe asemenea, dorința de învățare și dezvoltare este considerate ca cea mai importantă atitudine a românilor pentru următorii 15 ani de către grupa de vârstă 15-24 de ani.În cadrul proiectului ”Soluții pentru 2025: Soluții în educație și sustenabilitate pentru viitor” al Social Innovation Solutions a avut loc în 25 octombrie o primă întâlnire de lucru pentru a mapa provocările cheie și soluțiile pe termen mediu în educație prin care cei aproape 40 de participanți au început să găsească răspunsuri la întrebări ca: De ce avem nevoie pentru a privi cu optimism viitorul educației în România? Cum asigurăm accesul la educație pe tot parcursul vieții? Cum formăm abilități pentru un viitor digital? Care sunt tipurile de intervenție integrată necesare dezvoltării de abilități pentru viitor, atât pentru copii, tineri, cât și pentru adulți?Printre soluțiile noi la care participanții au început să lucreze se numără un program de training digital pe termen mediu și lung pentru profesorii din mediul rural, platforme de conectare a mediului de business cu profesorii, mapare a soluțiilor din educație și o platformă de resurse pentru acestea, programe de susținere a consilierilor școlari, un starter kit pentru dezvoltarea și finanțarea de creșe sau soluții practice de colaborare între autoritățile locale și ONG-urile din educație.Printre participanții la întâlnire s-au numărat europarlamentari, consilieri generali și locali din partea Primăriei Generale a Municipiului București și Sectorul 2, reprezentanți ai universităților ASE-FABIZ, The Entrepreneurship Academy, Universitatea Româno- Americană, Inspectoratul Școlar București, UN Youth Delegates, WOW Mind, JCI România, Asociația The Social Incubator, Digital Nation, SuperTeach, VIP România, EDUMI, Kinderpedia, Coaliția pentru Educație, Fundația Dreptul la Educație / OTP Bank, Asociația InspirAction, Autoritatea Națională pentru Calificări, Erasmus+ România, Equatorial, ANOSR sau Teach for Romania.Proiectul ”Soluții pentru 2025” continuă cu alte întâlniri de lucru în perioada următoare concentrate pe consum resposabil și dezvoltarea de comunități sustenabile, management sustenabil al lanțurilor de valoare sau modalități prin care IMM-urilor pot deveni sustenabile.Pentru detalii despre studiul SIS sau evenimentele proiectului, îl puteți contacta pe Codrin Epuraș la codrin.epuras@innovationsolutions.eu.​Articol susținut de Social Innovation Solutions