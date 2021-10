webPR: Un selfie cu deșeuri electrice îți poate aduce un smart TV

Obiectivul campaniei este conștientizarea populației asupra colectării separate a deșeurilor electrice și electronice (DEEE) precum și a disponibilității punctelor de colectare dedicate în sectorul 6 al Municipiului București.Astfel, cei care doresc să participe o pot face astfel:1) Selfie de ACASĂ: realizarea unei postări pe Facebook sau Instagram care să conțină un selfie cu minim un echipament electric/electronic din casă, alături de textul „Încă funcționează. Dar când nu o va mai face îl voi duce la reciclare la punctele de colectare ale URBAN SA din sectorul 6 al Capitalei. Fii și tu responsabil și colectează separat!” și hashtagurile #urbanselfie și #recicleazacuECOTIC;2) Selfie de la PUNCTUL DE COLECTARE URBAN (lista punctele de colectare este disponibila aici ): realizarea unei postări pe Facebook sau Instagram care să conțină un selfie de la unul dintre punctele de colectare ale URBAN SA din sectorul 6 cu un deșeu electric, alături de textul „Echipamentul meu electric a devenit deșeu. Îl duc la reciclare la unul din punctele URBAN SA din sectorul 6 al Capitalei, pentru a-l ajuta să aibă o nouă viață. Fii și tu responsabil și colectează separat!” și cu hashtagurile #urbanselfie și #recicleazacuECOTICParticipanții vor fi înscriși automat la tombolă, având oportunitatea de a câștiga un televizor smart de ultimă generație.“Vrem să aducem în atenția publicului modalitatea corectă de predare a deșeurilor electrice și electronice, astfel încât acestea să ajungă pe fluxul reciclării și totodată să promovăm punctele de colectare pentru deșeurile electrice pe care cetățenii sectorului 6 al Capitalei le au la dispoziție. Aceste deșeuri conțin substanțe periculoase care, dacă nu sunt reciclate în mod corect, riscă să ajungă în natură și să polueze mediul și să ne afecteze grav sănătatea”, declară Dan Ceauseșcu, director comercial Urban SA.ECOTIC este prima organizație a producătorilor și importatorilor de echipamente electrice și electronice (EEE) din România, fondată în anul 2006, care pune la dispoziție gratuit recipienți pentru colectarea separată a deșeurilor de echipamente electronice de mici dimensiuni și baterii, precum și preluarea gratuită a echipamentelor voluminoase de la sediul firmei sau de la domiciliu. Pentru mai multe detalii transmiteti un e-mail la logistica@ecotic.ro.Este din 1999 si pana in prezent operatorul autorizat al Sectorulu 6 din Bucuresti pentru toata gama de activitati in domeniul gestiunii deseurilor, curatenie stradala si deszapezire. Este singurul operator privat din Bucuresti care detine si opereaza o statie de sortare si care realizeaza prin colectare separata, sortare si procesare cea mai mare cantitate de deseuri reciclabile, comparativ cu celelalte sectoare. Detine si opereaza in Sectorul 6 o retea de 12 puncte stradale de colectare pentru toata gama de deseuri reciclabile si valorificabile si are programe dedicate prin care colecteaza direct de la asociatiile de locatari/proprietari o gama larga de deseuri reciclabile.