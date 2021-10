​INTERVIU Emanuel Mărcuș - CEO RaBit: Pandemia cred că ne-a învățat pe toți să ne adaptăm mai ușor și să reacționăm mai repede la situații neprevăzute. Am încredere că anul 2022 va fi un an bun pentru IMM-urile din România

Articol susținut de #DreptulLaBanking

Banking-ul reprezintă (sau ar trebui să reprezinte) ceva mai mult decât celebrele credite și depozite sau o relație bazată pe încasarea unui salariu. #DreptulLaBanking este un demers care ar trebui să ușureze comunicarea dintre bancă și client, iar relația să fie una de parteneriat. Într-o serie de articole, vom încerca să aflăm cum se vede banking-ul din postura antreprenorului român, după o perioadă marcată de pandemie.

În articolul de astăzi, vom afla despre ce înseamnă business pe timp de pandemie de la Emanuel Mărcuș - CEO RaBit , platformă de tip ERP, dedicată IMM-urilor.





Pe scurt:

Perioada de pandemie a fost și pentru noi, ca pentru majoritatea companiilor, o provocare: atât din perspectiva business-ului și a relației cu clienții, dar și din perspectiva muncii în echipă și a productivității.

Țin minte că în prima săptămâna am avut 2 întâlniri online toată săptămâna și puțin ne-am panicat, ne-am pus aceleași întrebări ca toată lumea: cât va dura pandemia, cum va fi afectată economia, cum ne va afecta și pe noi.

Ne-am adaptat destul de repede la ce înseamnă telemunca și acuma pot spune că suntem chiar foarte mulțumiți de acest sistem, și vom continua în acest mod cel puțin până la sfârșitul anului 2022, și după probabil vom adopta un sistem hibrid, cu muncă de la birou și de acasă.

În pandemie am învățat și ne-am adaptat, post pandemie ne maturizăm și creștem.

Am încredere că anul 2022 va fi un an bun pentru companiile mici și mijlocii din România.

1. Descrieți-ne pe scurt care este business-ul dvs. și cum ați ajuns să aveți o afacere în acest domeniu.





RaBit este o platformă de tip ERP, destinată companiilor mici și mijlocii. Ce facem noi mai exact este să ajutăm companiile să își gestioneze procesele interne (ofertare, project management, planificare activități, logistică, producție și facturare) într-un mod cât mai simplu, eficient și prietenos.

Și misiunea noastră a rămas aceeași: digitalizarea companiilor mici și mijlocii simplu, accesibil și repede.





2. Lucrurile se schimbă rapid, iar un business trebuie să se adapteze constant realităților cotidiene sau situațiilor neprevăzute. Anul 2020 a fost un moment în care lucrurile s-au schimbat brusc, multe modele de business nu mai erau relevante în piață, iar singurele soluții erau fie adaptarea sau falimentul. Cum a fost pentru business-ul dvs. perioada de pandemie și cum vedeți viitorul post pandemic?





Din perspectiva business-ului, prima perioadă din pandemie, când a fost și carantină la nivel național, a fost destul de confuză. Majoritatea companiilor s-au focusat pe cashflow și strategii de reducere a costurilor, astfel că digitalizarea a devenit un subiect secundar. Țin minte că în prima săptămână am avut 2 întâlniri online toată săptămâna și puțin ne-am panicat, ne-am pus aceleași întrebări ca toată lumea: cât va dura pandemia, cum va fi afectată economia, cum ne va afecta și pe noi. A fost puțin descurajant, așa că am încercat să schimbăm abordarea, să transformăm acest context într-o oportunitate.

Vedem și pe RaBit o creștere puternică a numărului de înrolări ale companiilor, ceea ce ne dă încredere că ne vom atinge obiectivul de 700 de înrolări pe lună la sfârșitul trimestrului 1 din 2022.





3. Nu avem cum să nu discutăm despre economia românească și cum se simte ea la firul ierbii. Până la urmă, antreprenorii sunt cei care observă cel mai bine semnalele economice. Așadar, cum arată economia în acest moment? Suntem pe o zonă stabilă, pe ușoară creștere sau suntem pe un trend descendent, cu perspective nu foarte pozitive?





În acest moment, mesajele sunt mixte. RaBit-ul este folosit de companii din multe industrii (construcții, logistică, producție, arhitectură, proiectare wellness, servicii), putem afirma că avem o imagine globală a economiei. Fiecare îți va da alt răspuns, pentru că provocările sunt foarte diferite și sigur mai complexe decât cele dinainte de pandemie. Sentimentul meu este că am fost pe o zonă de creștere puternică, dar acum suntem pe o pantă descendentă și multe companii intră din nou într-o zonă de conservare a resurselor.





4. Întotdeauna băncile au jucat un rol important în dezvoltarea unui business. Cum te-a ajutat sistemul bancar în 2020?





Și pentru noi a fost un ajutor banca. În 2020 am fost acceptați într-un program de factoring al unei bănci, program constând într-o finanțare de 50.000 de euro, sub formă de linie de credit, cu niște condiții preferențiale. Pentru noi, ca start-up, a fost un buget binevenit și care ne-a ajutat să ne dezvoltăm în continuare, să creștem.





5. Care credeți că va fi relația dvs. pe viitor cu sistemul bancar?





Noi urmărim în permanentă piață bancară, din perspectiva finanțărilor pentru start-up-uri. Nu pot să spun dacă vom lua un credit de la bănci în următoarele 6 luni. Dar având în vedere că în 2022 avem în plan să accesăm și alte piețe, sigur că o finanțare bancară este o soluție posibilă.

În domeniul start-up-urilor IT, finanțarea vine de multe ori din zona fondurilor de investiții. Consider că băncile s-ar putea implica mai mult în finanțarea start-up-urilor.





6. Ce înseamnă pentru dvs. Dreptul la banking?





Dreptul la banking pentru mine înseamnă o umanizare a sistemului, printr-o creditare a spiritului antreprenorial, pornind de la analiza ideii de business, a potențialului de business și mai ales în antreprenor. În acest moment, este greu pentru un tânăr antreprenor să găsească o finanțare bancară, singura soluție fiind investitorii privați.





În 2017, după 10 ani petrecuți într-o companie de soft, am înființat compania de consultanță și dezvoltare software Rise Solutions. Misiunea noastră era să digitalizăm companiile românești. Doi ani ne-am focusat pe dezvoltarea de soluții custom pentru clienți din România, până în 2019, când a luat naștere conceptul RaBit, Rise A Bit, un concept ce avea la bază ideea de simplu, accesibil financiar și ușor de implementat. După aceste 3 elemente ne ghidăm și astăzi și orice funcționalitate adăugăm pe platformă trece prin acest filtru. Am ajuns la acest concept din interacțiunea cu multe companii, mici și mijlocii, care nu au avut resursele materiale și nici umane de a implementa un soft care să le ajute în gestionarea businessului.Fiind vorba de un produs software, sinergia echipei și comunicarea între departamente (management și development) sunt foarte importante. Trebuie să fim agili, foarte flexibili la nevoile clienților și ale pieței, dar în același timp să ne atingem și obiectivele. Dar ne-am adaptat destul de repede la ce înseamnă telemunca și acum pot spune că suntem chiar foarte mulțumiți de acest sistem, și vom continua în acest mod cel puțin până la sfârșitul anului 2022, și după,probabil, vom adopta un sistem hibrid, cu muncă de la birou și de acasă. Bineînțeles că decizia o voi lua împreună cu toată echipa.Ne-am propus să luăm lucrurile pas cu pas, să ne setăm obiective pe termen scurt. Pentru o lună ne-am focusat pe optimizarea proceselor interne, am petrecut mai mult timp în întâlniri cu echipa și pe dezvoltarea de funcționalități noi, mai ales în zona de telemuncă (time management și muncă colaborativă, task management).Pandemia cred că ne-a învățat pe toți să ne adaptăm mai ușor și să reacționăm mai repede la situații neprevăzute. Am conștientizat cât de importantă este informația în timp real pentru a lua decizii corecte și informate. Companiile, dar și instituțiile statului, au accelerat procesul de digitalizare.Ca și concluzie la întrebarea dumneavoastră: în pandemie am învățat și ne-am adaptat, post pandemie ne maturizăm și creștem.Sunt industrii care nu și-au atins potențialul de creștere datorită lipsei de forță de muncă, altele staționează datorită problemelor de aprovizionare, altele impactate de măsurile de protecție împotriva Covid. Dar sigur majoritatea companiilor sunt mult mai stabile și rezistente la neprevăzut decât erau la începutul pandemiei. Ceea ce îmi dă o stare de optimism că vom trece cu bine peste această perioadă.Cred că această tendință descendentă se va inversa la sfârșitul acestui an, dacă nu apar alte situații neprevăzute, și am încredere că anul 2022 va fi un an bun pentru companiile mici și mijlocii din România.