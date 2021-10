Arafat: Dacă HoReCa doreşte să rămână deschise restaurantele, să respecte regulile adoptate de Guvern

Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat, a atenţionat, sâmbătă, că reprezentanţii HoReCa trebuie să se asigure că noile reguli adoptate de Guvern sunt respectate dacă doresc ca restaurantele şi alte activităţi din domeniu să rămână deschise.





Guvernul a adoptat sâmbătă noi măsuri privind gestionarea pandemiei de COVID-19 în localităţile în care incidenţa cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mare de 6/1.000 de locuitori, în sensul permiterii desfăşurării activităţilor cu participarea doar a persoanelor vaccinate sau trecute prin boală, până la 50% din capacitatea maximă a spaţiului în cazul restaurantelor, barurilor, cluburilor şi discotecilor, cinematografelor, instituţiilor de spectacole şi/sau concerte, instituţiilor de cultură, evenimentelor private (nunţi, botezuri, mese festive etc.), cursurilor de instruire şi workshopuri pentru adulţi, conferinţelor, sălilor de sport şi/sau fitness, jocurilor de noroc, piscinelor interioare, locuri de joacă pentru copii, săli de jocuri.



"HoReCa mi-a cerut foarte mult să păstrăm restaurantele deschise. Ştiu că au discutat la toate nivelurile, cu Ministerul Economiei, cu toată lumea. Noi am dat o ocazie acum. Dacă HoReCa doreşte să rămână deschise restaurantele pentru persoanele vaccinate şi trecute prin boală, să respecte regulile, pentru că dacă începe să crească din nou, adică continuă să crească, că e în creştere acum, şi vedem că nu se respectă regulile, vor forţa poate alte măsuri mai târziu. De aici, ca să controlăm situaţia, ei trebuie să fie cei care sunt responsabili acum să respecte regulile, pentru că ei au restaurantele deschise, cu anumite reguli. Nu respectă regulile, vor aduce după asta alte rezultate, alte măsuri poate. Şi nu am dori să ajungem acolo, chiar nimeni nu doreşte să ajungă acolo. Aşa că e datoria lor acum, acum e în mâna lor să respecte regulile. Înainte să ajungem noi să controlăm, ei să fie primii care controlează situaţia, la intrare în restaurant, la intrare într-un anumit loc şi să spună: arată-mi certificatul verde, nu ai certificatul verde, îmi pare rău, nu poţi intra. Cam asta trebuie să fie situaţia", a declarat Raed Arafat.El a subliniat că noile reguli impuse pentru controlul pandemiei au fost adoptate pentru ca autorităţile să se asigure că "riscul rămâne totuşi cât de mult controlat şi limitat"."Dacă ei nu ajută în acest sens şi dacă ei nu respectă aceste reguli, în restaurante, în locaţiile respective, în teatre, oriunde, să verifice acest certificat verde şi să intre numai cei care îl au... Adică am auzit nişte chestii hilare, că merg unii cu un cod QR pe care nu îl citeşte nimeni, se uită, a, ai cod QR, intră! Nu. Trebuie să ai aplicaţia, care e descărcabilă gratuit, a fost explicat cum şi de unde, şi să verifici codul, să vezi că acolo are nume, acolo îţi arată: e vaccinat, este trecut prin boală sau este testat. Pentru categoria de peste 6 la mie nu intră cel testat, intră primul şi al doilea, vaccinat sau trecut prin boală. Trebuie cineva să stea să facă acest lucru, dacă într-adevăr dorinţa este să continue activitatea", a susţinut Arafat.Întrebat dacă doar angajaţii HoReCa pot verifica aceste certificate, nu şi cei din cadrul Poliţiei, el a precizat: "Nu, oricine poate să verifice acest lucru în zonele în care accesul este reglementat prin hotărâre de guvern: teatre, cinematografe. Şi la cinematograf trebuie să-ţi ceară certificatul verde, chiar înainte să-ţi vândă biletul, ca să nu iei biletul, să ajungi, după care să faci scandal că ai cumpărat biletul şi nu poţi intra. Deci, acolo trebuie verificat: vrei să intri la cinematograf, atunci trebuie să vedem certificatul tău verde, cu cele două condiţii, dacă incidenţa este peste 6 la mie".Fiind întrebat ce se întâmplă în cazul în care datele de pe certificatul verde nu coincid cu datele de pe buletin, Arafat a explicat: "Buletinele nu se verifică nici în alte ţări, dar în cazul unui control al organelor de control oficiale - poliţie, alte organe, de la DSP - dacă se se întâmplă să vadă că buletinul nu se pupă cu datele, înseamnă că ai prezentat un act fals şi rişti dosar penal".