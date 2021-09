[P] Renovarea unui apartament cu meseriași găsiți pe o aplicație

​Atunci când cumpărați un apartament mai vechi, este necesar să luați în considerare faptul că în timp va trebui să investiți în renovarea acestuia.





Și odată ce vă decideți asupra unei renovări complete, este bine să utilizați serviciile unui expert. De asemenea, puteți găsi chiar astăzi un furnizor de servicii potrivit, datorită aplicației Wilio.





Ioana din Zalău și soțul ei au cumpărat un apartament mai vechi, cu trei camere și au decis să-l renoveze. „Chiar de când am cumpărat acest apartament, am știut că va trebui să investim în renovarea acestuia. Am avut o idee destul de clară despre ceea ce dorim, dar a fost într-adevăr o renovare solicitantă. De aceea am decis să folosim serviciile un constructor cu experiență”, spune Ioana.





Ea avea un contact al unui constructor, dar prețul lui nu era potrivit. „Oferta sa a fost prea scumpă și departe de mijloacele noastre financiare. Așa că am început să caut un constructor pe internet și am intrat pe aplicația Wilio”, spune Ioana. Peste 29.069 de meșteri își oferă serviciile prin intermediul aplicației Wilio . Și printre ei se află și constructorii.





„Am încărcat cererea mea de reconstrucție completă a unui apartament cu 3 camere în aplicație și treptat am început să primesc oferte de la constructori”, adaugă Ioana, care laudă, de asemenea, simplitatea aplicației și manevrarea ușoară: „Toată lumea o poate face. Aplicația funcționează intuitiv și tot ce aveți nevoie este să aveți fotografii pregătite pentru încărcare, astfel încât meșterul să aibă o imagine de ansamblu asupra cererii dumneavoastră”.





Cinci constructori au trimis oferte Ioanei. „Le-am scris fiecăruia dintre ei și am vorbit despre cerințele mele, precum și despre bugetul pe care îl am pentru proiect. Am analizat în detaliu evaluările și recenziile furnizorilor individuali și am cerut exemple ale celorlalte proiecte pe care le implementaseră. Trebuie să apreciez abordarea profesională a tuturor furnizorilor”, explică Ioana, care a ales în cele din urmă un constructor cu care a continuat negocierile.





În cele din urmă, m-am pus de acord cu constructorul și a pregătit un proiect complet pentru renovarea apartamentului. Ioana a decis să-și schimbe complet apartamentul, astfel încât chiar și pereții despărțitori trebuiau mutați și, bineînțeles, înlocuirea gresiei, a instalației electrice, zugrăvirea pereților și instalarea unei bucătării noi. „Am găsit și instalatorii, zugravii și tâmplarii care mi-au instalat unitatea de bucătărie tot pe Wilio... Unii ar spune că este obositor să organizezi o renovare ca aceasta, dar nu a fost deloc așa. Mi-a plăcut să comunic cu meșterii și să îi găsesc pe cei mai buni. Soțul meu a fost sceptic în privința faptului că am organizat într-adevăr întreaga renovare a apartamentului printr-o aplicație. Dar tot procesul mi-a plăcut”, adaugă Ioana râzând.





De asemenea, a fost mulțumită de munca meșterilor și de taxele pe care le-au cerut. „Un prieten de-al meu și-a renovat similar un apartament și se pare că noi am ieșit cu 10% mai ieftin. Meșterii au făcut o treabă grozavă, așa că le-am lăsat o recenzie pozitivă pe Wilio , astfel încât alți clienți să știe cu cine merită să lucreze”, spune mulțumită Ioana, care nu mai plănuiește nici o lucrare mare în apartament în următorii ani. „Dar orice s-ar întâmpla, cu siguranță voi folosi din nou Wilio”, adaugă ea.





Wilio în cifre:



29.069 profesioniști de calitate



4,6 din 5 media evaluărilor experților



46.848 de proiecte finalizate