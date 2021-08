Renovezi? Cum să eviți 7 greșeli frecvente, ca să ții bugetul sub control

​Articol susținut de Provident

Deși casa în care stau este în stare bună sau destul de bună și sunt mulțumiți de ea, patru din cinci români își doresc să facă îmbunătățiri. Dacă ar dispune de 15.000 de lei, principala lucrare pe care își doresc să o facă este să zugrăvească.Bugetul este principala provocare când renovăm și trebuie planificat din timp. Ia în calcul mai întâi economiile pe care le poți face, corelează-le cu ce cheltuieli ai de făcut și apoi gândește-te dacă ai putea să susții și un credit sau dacă această variantă ar fi bună pentru tine. În lunile de vară poți să faci mai multe economii, deoarece ai costuri mai mici pentru întreținerea casei, de exemplu. Dacă planurile îți depășesc bugetul, analizează cu responsabilitate varianta unui împrumut, cu avantaje și dezavantaje și raportat la posibilitățile tale de rambursare. Vezi ce variante sunt pe piață, compară condițiile de creditare și termenele de plată, întreabă tot ce se poate întreba și apoi alege opțiunea care ți se potrivește cel mai bine.Printre soluțiile avantajoase disponibile acum în piață este și cea oferită de Provident, una dintre cele mai mari IFN-uri de credite de consum din România, care a lansat recent creditul ProviSenior, prin care persoanele eligibile beneficiază de o dobândă preferențială, cu 10 puncte procentuale sub cea standard, dar și de o asigurare gratuită de viață și în caz de accident, pe toată durata creditului. Deși Provident nu este cea mai ieftină variantă existentă pe piață, poate fi cea potrivită situației tale. Cântărește bine oferta și analizează toate aspectele contractuale, ca să știi ce se întâmplă când vrei să rambursezi anticipat creditul sau dacă, din cauza unei situații neprevăzute, nu poți plăti ratele la timp. Stabilește ce vrei să faci, calculează-ți bine bugetul și, dacă ai într-adevăr nevoie, fă un împrumut, dar numai pentru suma necesară, indiferent cât ți se poate împrumuta.Acești pași te ajută să evaluezi corect și să alegi soluția potrivită pentru proiectul de renovare. Fii atent și în continuare, pentru că scăpări pot să apară și să majoreze cheltuielile cu renovarea. Iată la ce să te aștepți și cum să eviți deciziile greșite care îți dau bugetul peste cap.Reamenajarea implică folosirea obiectelor existente, care trebuie integrate într-un decor nou, fie transformate în lucruri aproape noi, fie în forma actuală. Acest pas este esențial pentru că te ajută să reduci costurile, refolosind ceea ce ai. Forma, stilul și culorile obiectelor păstrate, precum elementele fixe din casă (tâmplărie, uși, calorifere) îți limitează alegerile, influențând aspectul final prin contrast cu pereții și pardoseala.Lumina naturală și destinația camerelor sunt primele care influențează alegerea culorilor. În dormitoare, sunt de preferat culorile reci, relaxante, iar pentru camerele de zi, bucătărie sau zonele pentru învățat se pretează nuanțe calde.Tine cont de orientarea camerei și alege culori în raport de lumina naturală: camerele spre est au lumina rece și cer nuanțe calde (crem, galben, bej). Încăperile spre apus au lumina prea caldă pentru pereți portocalii sau galbeni, deci alege albastru, verde, gri. Spre sud, poți alege orice culoare la intensitate scăzută, iar pe nord evită nuanțele reci, alegând în loc galben.Stabilește de la început culorile, nu cere părerea altora și nu reveni la alegerile făcute. Vei pierde timp prețios și te vei îndoi de planurile tale, chiar dacă sunt potrivite pentru tine.O greșeală frecventă este să constați, la final, că ai ales o culoare prea puternică ori nepotrivită pentru zona respectivă. Schimbarea duce la noi cheltuieli, pentru a colora iar pereții. Previi această situație testând culoarea, pe jumătate de metru pătrat de perete acolo unde o vei aplica. Nu te baza pe culoarea pe care o vezi în catalogul producătorului și ține minte că, pe pereți, vopseaua își schimbă nuanța, sub influența luminii și a contrastului cu obiectele din jur.Schema de culori trebuie să permită ochilor un spațiu negativ, de odihnă, alb sau aproape alb, de până la 60% din casă. Restul poate fi culoare, iar accent ori metal lucios doar 10%. Când spațiul negativ este puțin, casa devine obositoare. Dacă adăugăm și mobilier, scade confortul și crește senzația de sufocare. Despre cum scăpăm de aglomerarea de obiecte din casă vorbim într-un articol viitor din această serie.Succesul vopsirii ține de cum a fost pregătită suprafața. Curăță pereții și repară zonele crăpate. Aplică amorsă ori lavabilă care are în compoziție amorsă, apoi strat alb dacă ai reparat, pentru că baza uniformă face culoarea consistentă. Lasă pereții să se usuce natural înaintea unui nou strat de orice, pentru că uscarea forțată duce la apariția crăpăturilor sau a mucegaiului.Cumpără lavabilă gata pregătită pentru aplicare inclusiv de către neprofesioniști și nu interveni asupra compoziției. Alege nuanțe gata preparate și pe care le-ai testat și evită să compui culoarea singur, pentru că vei nimeri greu aceeași nuanță la nevoie. Aplică vopseaua în consistența livrată și adaugă cel mult 10% apă, dacă s-a îngroșat din cauza căldurii. Lavabila nu trebuie să fie diluată excesiv, fiindcă altfel se reduc gradul de acoperire și rezistența.Orice renovare implică stres și cheltuieli, uneori neprevăzute. Fă economii, calculează-ți de la început bugetul cu o marjă de 10-15% pentru neprevăzut și apoi caută cele mai bune soluții pentru proiectul tău, urmând și sfaturile din seria noastră de articole despre reamenajare cu buget redus.Autor: Gabi Ralea Articol susținut de Provident