Ministerul Economiei anunță concedierea a altor trei administratori „speciali”. Salariile ajungeau până la peste 16.000 de lei pe lună / Năsui: „Nu făceau absolut nimic”

Ministrul Economiei, Claudiu Năsui, a anunțat marți eliberarea din funcție a administratorilor a trei companii de stat ale căruri salarii lunare ajungeau și la peste 16.000 de lei pe lună deși companiile sunt pe pierdere.





„Eliberăm din funcție alți administratori „speciali”. De data aceasta este vorba de administratorii „speciali” a 3 companii de stat: Uzina Mecanică Cugir, Fabrica de Arme Cugir și Uzina Automecanica Moreni. Salariile lor erau de 10.874 lei, 14.630 lei și 16.142 lei pe lună. Cât de bine au fost administrate aceste companii? Automecanica Moreni face pierderi an de an (între 8 și 7 milioane de lei) și are capitaluri proprii negative, adică mai multe datorii decât active. Celelalte două sunt, de asemenea, pe pierderi. Cu rezultate operaționale care s-au înrăutățit anul trecut față de 2019. Pe scurt, tipic companii de stat, care trăiesc din banii contribuabililor”, a scris Năsui pe Facebook.







Potrivit ministrului acești administratori „nu făceau absolut nimic”.







„Conform legii, ei ar fi trebuit să pregătească aceste companii pentru privatizare. În realitate, statul român nu a mai privatizat nimic de peste un deceniu. Toate sunt „ale noastre”, adică căpușate în continuu de mafii de partid. Fac pierderi. Acumulează datorii. După care șterg datoriile și o iau de la capăt”, a mai scris Năsui pe Facebook.