Tânăr reținut, după ce a agresat sexual o femeie în scara unui bloc

"Cercetările au fost declanşate la data de 26 iunie, când poliţişti ai Secţiei 23 au fost sesizaţi de către o tânără de 22 de ani cu privire la faptul că, în jurul orei 16,00, în timp ce se afla în scara blocului de domiciliu, din spatele ei a venit un bărbat necunoscut care a început s-o atingă fără consimţământul ei în zonele intime, iar în momentul în care a ţipat, acesta a ieşit din scara blocului, fugind într-o direcţie necunoscută", informează un comunicat al Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti (DGPMB) citat de Agerpres.În urma activităţilor desfăşurate, a fost identificat un tânăr de 26 de ani, cunoscut cu preocupări de natură infracţională, bănuit de comiterea faptei. "În cursul zilei de 30 iunie, bănuitul a fost depistat şi condus la audieri. În urma audierilor şi a probatoriului administrat, în sarcina tânărului a fost reţinută săvârşirea faptei reclamate", arată sursa citată.Cercetările sunt continuate de către Secţia 23 Poliţie, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de agresiune sexuală, cu cel în cauză în stare de reţinere.