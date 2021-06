Nicușor Dan: Bucureștiul este sufocat de mașini. E o chestiune care trebuie spusă şi trebuie asumată - trebuie să creştem preţul parcării- UPDATE

"Chiar dacă am avea o cantitate nelimitată de bani în momentul ăsta, nu am putea să organizăm, să concepem, să executăm acele piste de biciclete pe care toată lumea le aşteaptă, pentru că oraşul acesta este sufocat de maşini parcate şi pe trotuar şi pe prima bandă. Şi aici intrăm într-un cerc vicios", a afirmat primarul, citat de Agerpres.Prezent la dezbaterea pe tema transportului sustenabil în România, eveniment organizat de Asociaţia Green Revolution cu prilejul Zilei Mondiale a Bicicletei, Nicușor Dan a apreciat că "de zeci de ani maşina nu mai este simbolul prestigiului social" şi a mărturisit că în fiecare zi merge pe jos doi kilometri, de acasă la Primărie."E o chestiune care trebuie spusă şi trebuie asumată - trebuie să creştem preţul parcării. Este absolut necesar, pentru a realiza acel echilibru în mobilitatea din oraş", a subliniat Nicuşor Dan.Municipalitatea va lua măsuri în urma cărora prima bandă de circulaţie a străzilor va fi eliberată de zeci de mii de maşini, a anunţat, joi, primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, care nu a dat însă detalii concrete despre acest proiect."În anul acesta o să vedeţi cu câteva zeci de mii de maşini mai puţin pe prima bandă. O să aflaţi. (...) Aşteptaţi momentul anunţului", a spus Nicuşor Dan, prezent în Parcul Regele Mihai I, la o dezbatere pe tema transportului sustenabil în România.Edilul general a mai afirmat că piste noi de biciclete vor putea fi realizate abia după implementarea strategiei de parcare. "Pentru asta trebuie să eliberăm oraşul de maşinile parcate şi asta vine prin strategia de parcare. Deci, mai întâi strategia de parcare şi după aceea pistele de biciclete", a explicat el, potrivit Agerpres.Potrivit primarului, în prezent, în Bucureşti, există doar 15 - 20 de kilometri de piste de biciclete amenajate conform standardelor. "15 - 20. Mult prea puţin, evident. Dar, repet, chiar dacă am vrea în momentul de faţă să facem nişte piste de biciclete, nu am avea unde, pentru că sunt maşini parcate peste tot pe prima bandă şi atunci primul lucru este să găsim, prin strategia de parcare, soluţii alternative pentru a muta maşinile de pe prima bandă, astfel încât să avem spaţiu considerabil. E inutil să ai o pistă de biciclete care nu e conectată cu altele", a menţionat el.În opinia sa, sunt utile doar o parte dintre traseele stabilite prin proiectele pentru construirea pistelor de biciclete în Capitală cu ajutorul finanţării de la Ministerul Mediului."O parte din piste sunt bune, cum sunt acestea pe segmentul sud - nord, ele sunt bune. Sunt alte piste care sunt în momentul acesta inutile, cum este cea care merge din Grozăveşti până la Piaţa Unirii. O să mergeţi acolo şi o să vedeţi că nu circulă nimeni pe ea. Sunt altele care nu sunt în standarde. Teoretic ea se prelungeşte cu cea care pleacă pe Calea Victoriei în sus, numai că nu o foloseşte nimeni. În opinia mea, soluţia pentru pista care există în momentul acesta între Grozăveşti şi Piaţa Naţiunilor Unite este ca ea să fie comună pentru transport public şi biciclete. Adică să o facem mai largă. Pe ea să circule transport public şi biciclete şi pe celelalte două să circule autoturismele", a completat Nicuşor Dan.El a calificat drept "o fanfaronadă" programul fostei administraţii de acordare de vouchere pentru achiziţia de biciclete. "Atât timp cât nu ai piste pentru biciclete, ce rost are să dai vouchere unor oameni care să îşi cumpere biciclete?", a întrebat edilul.