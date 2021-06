Google Cloud împreună cu Nadia Comăneci redefinesc „Succesul la feminin”

Articol susținut de Google

„Avem un invitat special și trebuie să recunosc că am petrecut multe zile urmărind ceea ce a făcut pentru noi ca generație, pentru oamenii care fac performanță și când spun asta, nu vorbesc doar despre lumea gimnasticii pe care a dezvoltat-o și schimbat-o pentru totdeauna, mă refer mai mult la faptul că nu vorbește despre lucrurile care au oprit-o sau despre obstacole, ci despre cele care au facut-o mai puternică și au făcut-o să înțeleagă conceptul de perspectivă într-un mod diferit. Nadia Comăneci este o persoană pe care o admir, pe care cu toții o admirăm și suntem extrem de norocoși că avem oportunitatea de a petrece acest timp împreună." - Elisabeta Moraru, Country Manager, Google România.La 45 de ani de la performanța istorică de la Montreal, Nadia a împărtășit liderilor de sex feminin prezenți, similitudinile care se regăsesc în viața unui campion cu cele întâlnite în business și situațiile care te împing spre creativitate, originalitate, reinventare, dar și despre încrederea pe care trebuie să o acorzi echipei cu care lucrezi."Este minunat să fiu conectată cu atît de multe femei de succes, multe dintre ele vin din locul în care m-am născut și chiar dacă sunt în Oklahoma în acest moment, inima mea este mereu în România. Sunt norocoasă că am două case, tot ceea ce învăț aici pot transmite mai departe în România, pentru că este important pentru mine să dăruiesc societății și generațiilor care caută răspunsuri, oportunitatea de a fi de succes. Gândindu-mă la tot ceea ce am învățat în cariera mea, dar și în viața mea, totul se datorează sportului.Nu cred că aș fi navigat prin situațiile întâlnite în viață fără disciplină, asumare, muncă permanentă, autenticitate și atenția la detalii, pentru că un campion adevărat este cel care găsește moduri creative de a face față situațiilor dificile și de a merge mai departe. Suntem aici pentru că am găsit o pasiune în care cu toții putem fi extraordinari. Am realizat în cariera mea că nu trebuie să te naști într-un loc anume pentru a fi cel mai bun în ceea ce faci, trebuie doar să ai ambiția să fii mai bun în fiecare zi, lucru care necesită timp, nu se întâmplă peste noapte. Suntem într-o perioadă în care trebuie să gândim out of the box, să încercăm lucruri pe care nu credeam că o să le încercăm, pentru că eu doar din multe greșeli am creat ceva original.Inspirația mea după 45 de ani este că le pot spune generațiilor tinere că pot face tot ceea ce își doresc. Pot fi de success în orice ar alege să facă, dacă muncesc din greu. Nu există secrete sau pilulă magică. Pentru a fi remarcabil trebuie să muncești și să te focusezi pe ceea ce ai de făcut." -Biroul Google România are o cameră dedicată performanței românești ce poartă numele Nadiei Comăneci și pe care a avut ocazia să o vadă live, în timpul evenimentului.