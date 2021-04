VIDEO OSCAR 2021 Nomadland ia Oscarul pentru cel mai bun film

Cea de-a 93-a gală de decernare a premiilor Oscar are loc la ora transmiterii acestor informaţii la Dolby Theatre şi gara Union Station din Los Angeles. Pentru al treilea an consecutiv, gala nu are un prezentator principal. Gala are loc anul acesta, la 25 aprilie, după ce a fost amânată cu două luni din cauza pandemiei de COVID-19.



Iniţial, ceremonia de decernare a premiilor Oscar trebuia să aibă loc pe 28 februarie, însă criza sanitară declanşată de noul coronavirus a determinat închiderea cinematografelor şi a bulversat calendarul producţiilor hollywoodiene. Academia Americană de Film (Academy of Motion Picture Arts and Sciences - AMPAS), instituţia care decernează premiile Oscar, a decis să acorde, astfel, studiourilor cinematografice o perioadă mai mare de timp în care să îşi lanseze filmele eligibile la aceste trofee, oferind lungmetrajelor ale căror premiere au fost amânate posibilitatea de a se regăsi în palmaresul ediţiei din 2021. AMPAS a decis în acest context să modifice termenul limită de lansare a filmelor eligibile la Oscar, de la 31 decembrie 2020 la 28 februarie 2021. Academia Americană de Film speră astfel "să ofere cineaştilor flexibilitatea necesară pentru a-şi termina şi a-şi lansa filmele fără să fie penalizaţi", au precizat reprezentanţii instituţiei într-un comunicat, preluat de AFP.



Gala Oscar 2021 are estetica unui film, este transmisă în 24 de cadre pe secundă şi cu un format panoramic, fiind folosite încadrări similare unei filmări şi nu unui program de televiziune, şi, potrivit producătorilor, vor fi ”trei ore de divertisment” bazate pe ”optimism” şi ”onestitate”.



Pentru că ceremonia este tratată ca o producţie de film, celor care apar în faţa camerelor nu le este cerut să poarte mască. Toţi participanţii au fost testaţi pentru Covid-19 de mai multe ori înaintea galei.



Covorul roşu a fost anul acesta ”mult redus” şi organizatorii au decis ca publicul să fie format din maxim 170 de persoane. În avanpremiera ceremoniei, au fost interpretate toate piesele nominalizate la categoria ”cel mai bun cântec original”.



Lungmetrajul ”Mank” al lui David Fincher, cu Gary Oldman în rol principal, a primit cele mai multe nominalizări la Oscar 2021, zece, însă ”Nomadland” al lui Chloe Zhao, cu Frances McDormand în centru, cu opt selecţii, este favorit.



Pentru prima dată în istoria galei, două femei au fost nominalizate pentru regie: Emerald Fennell (“Promising Young Woman”) şi Chloe Zhao (“Nomadland”). Astfel, până în prezent, doar şapte cineaste au obţinut o astfel de selecţie.



Chadwick Boseman a fost nominalizat pentru rolul din ”Ma Rainey’s Black Bottom”. El este al şaptelea actor selectat postum.



Cu ”Nomadland”, Frances McDormand a devenit prima actriţă dublu nominalizată - pentru interpretare şi în calitate de producător.



În ceea ce o priveşte pe Glenn Close, a fost nominalizată de opt ori la Oscar, însă nu a câştigat niciun trofeu până în prezent. Acum ea a fost selectată pentru rolul din ”Hillbilly Elegy”.



Trofeele speciale ”Jean Hersholt” sunt acordate anul acesta cineastului şi antreprenorului Tyler Perry şi Motion Picture & Television Fund (MPTF). Este prima dată când o organizaţie primeşte această distincţie. Hersholt a fost 18 ani preşedintele ei, din 1938 până la moartea sa, în 1956.



Netflix a obţinut 35 de nominalizări, între care pentru “Pieces of a Woman”, “Ma Rainey’s Black Bottom”, “The Trial of the Chicago 7” şi “Crip Camp”, documentar despre drepturile persoanelor cu dizabilităţi, realizat cu sprijinul Higher Ground, companie fondată de fostul preşedinte Barack Obama şi soţia lui. Serviciul de streaming a primit anul trecut 24 de selecţii la Oscar.

Încălcând pentru prima oară tradiția, Academia de Arte și Științe Cinematografice a anunțat câștigătorul celui mai bun film înainte de a anunța câștigătorii premiilor pentru cel mai bun actor și cea mai bună actriță. De obicei, premiul pentru cea mai bună peliculă se anunță la final. Dar, anul acesta a fost altfel. Câștigătorul: ”Nomadland” . „După prăbușirea economică a unui oraș din Nevada rurală, Fern (Frances McDormand) pornește la drum în duba sa explorând viața în afara societății convenționale ca un nomad al zilelor noastre. Cel de-al treilea lungmetraj al regizoarei Chloé Zhao, Nomadland, îi prezintă pe adevărații nomazi Linda May, Swankie și Bob Wells ca mentori și tovarăși ai lui Fern.