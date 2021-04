Blocul Naţional Sindical organizează joi o conferinţă de presă despre incidentul tragic de la Eforie Nord

Aceştia au precizat că organizează conferinţa de presă cu scopul de a se cunoaşte adevărul, "pentru ca anchetele în desfăşurare să nu fie muşamalizate, pentru ca întreaga opinie publică să cunoască motivele reale care au stat la baza nefericitului eveniment"."BNS împreună cu afiliatul său Asociaţia Naţională a Scafandrilor Profesionişti şi Salvamarilor din România sunt singurele structuri din România afiliate EDTC (European Diving Technology Committee) singura structură asociativă europeană specializată în elaborarea şi promovarea normelor de sănătate şi securitate în muncă în activităţi comerciale ce se desfăşoară sub apă. Pe această bună cunoaştere a normelor specifice acestor activităţi, am propus Ministerului Transporturilor, în trecut, proiecte de acte normative care să ducă la creşterea siguranţei în activităţile comerciale care au loc sub apă. În 2018, am fost gazdele reuniunii anuale a EDTC, dar şi a International Marine Contractors Associations, cea mai mare structură mondială, lider în industria contractorilor marini. În conferinţa de presă de mâine vă vom prezenta documente care arată cât de adânci sunt înfipte rădăcinile corupţiei în instituţiile de stat din România", notează reprezentanţii BNS.