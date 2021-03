Ministrul Mediului: Jumătate din populaţia de urs a părăsit habitatul natural. A nu face nimic nu este o soluție / Ce spune despre vânătoare și refuzul statelor UE de a prelua urșii din România

”România a luat o decizie total eronată în 2016 când a decis să nu mai intervină deloc în populaţia de urşi. (...) Am făcut ce nu a făcut acest minister de cinci ani: am lansat licitaţia pentru servicii de specialitate, care să fie furnizate de un institut, pentru a evalua populaţia de urs. (...) A face nimic nu e o soluţie. A te uita de afară şi să spui că poate o să fie bine, poate nu o să fie, poate o să fie accidente, poate o să fie urşi pe pârtie, o să fie în curţile şcolilor sau poate nu o să fie... Aceasta nu este o soluţie. Omul trebuie să intervină. Cu siguranţă, specia este strict protejată, populaţia de urs trebuie protejată şi trebuie să avem soluţii de protejare a habitatului, a zonelor de linişte, a pădurilor acolo unde trăiesc aceste efective, dar nu putem să ajungem ca jumătate din populaţia de urşi să părăsească habitatul natural şi să ne trezim cu ei în localităţi, în curţile şcolilor, în zona de deal şi de câmpie, pentru că încet încet acolo vom ajunge”, a declarat ministrul mediului.Întrebat dacă are în vedere vânătoarea sau un eventual export al acestor animale în alte ţări, ministrul a precizat:”Avem în plan intervenţie şi extragere. Exportul este imposibil. Avem refuzuri de la 17 state membre care ne-au transmis în scris că nu vor niciun exemplar. Această atitudine este, câteodată, ciudată a statelor membre care spun < >- pentru că doar România a rămas cu o populaţie semnificativă de urs brun - < >. Este o abordare incorectă din partea colegilor noştri miniştri şi ai responsabililor din statele membre, dar asta este situaţia. Una peste alta, în toate ţările unde există populaţie de urşi există şi intervenţie aprobată printr-o derogare care este permisă de Directivă, iar România trebuie să intervină preventiv şi post-factum inclusiv, pentru că acolo unde produce o nenorocire, un atac, acolo clar trebuie intervenit. Nu putem să aşteptăm ca acest fenomen de urs pe pârtie, urs pe stradă, urs în oraşe să se generalizeze”.Ministrul Mediului a mai vorbit, în interviu, despre problemele României legate de poluare şi unele măsuri care ar putea fi luate, nepopulare pentru majoritatea românilor, dar necesare dacă vrem să reducem acest fenomen. Recredibilizarea sectorului forestier, programele Rabla finanţate din fondul de mediu, sistemul informaţional de urmărire a masei lemnoase - SUMAL au fost, de asemenea, teme discutate cu oficialul de la mediu.Tanczos a precizat că nu este vânător şi nici la pescuit nu se pricepe, însă ar prefera oricând să joace hochei, un sport care "este ca o religie pentru noi, în zona Ţinutului Secuiesc". Ce poate susţine actuala coaliţia de guvernare? Dialogul şi compromisul raţional, fiind însă nevoie şi de "multă înţelepciune şi de mult autocontrol", a susţinut Barna Tanczos.