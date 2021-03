Prognoză meteo: Vreme schimbătoare şi precipitaţii aproape în fiecare zi în următoarele două săptămâni​

În, vremea va fi mai rece decât în mod obişnuit în această perioadă, îndeosebi în prima săptămână din interval. Până în data de 19 martie, media valorilor diurne va fi de 5 - 8 grade, iar a celor nocturne, în scădere treptată, de la -3 grade la 1 grad. După data de 19 martie, deşi vor mai fi variaţii termice de la o zi la alta, tendinţa va fi de încălzire uşoară şi astfel, media maximelor va oscila între 7 şi 12 grade, iar cea a minimelor între -2 şi 1 grad. Vor fi precipitaţii pe aproape tot parcursul intervalului, mai însemnate cantitativ până în data de 17 martie şi în intervalul 20 - 23 martie.În, valorile termice vor fi mai scăzute faţă de cele normale pentru această perioadă, mai ales în prima săptămână din interval. Până în data de 19 martie, media maximelor va fi de 4 - 6 grade, iar minimele vor fi în scădere de la zero la -3 grade. După data de 19 martie, vor mai fi variaţii termice îndeosebi în jurul datei de 23 martie, dar tendinţa va fi de încălzire uşoară şi astfel, media valorilor diurne va oscila între 7 şi 11 grade, iar a celor nocturne între -3 şi 0 grade. Precipitaţii se vor semnala pe aproape tot parcursul intervalului, mai însemnate cantitativ până la mijlocul primei săptămâni şi în intervalul 20 - 23 martie.În, în prima zi a intervalului, vremea va fi mai caldă decât în mod obişnuit în această perioadă, în cea mai mare parte a regiunii, cu o medie a maximelor de 10 grade şi a minimelor de 1 - 2 grade. Ulterior, vremea se va răci semnificativ şi va fi mai rece decât în mod obişnuit pentru această perioadă, mai ales până în data de 19 martie. În acest interval media valorilor maxime va fi de 2 - 4 grade, iar cea a minimelor va fi în scădere de la 1 grad la -5 grade. Până la sfârşitul intervalului, vor mai fi variaţii termice, dar tendinţa va fi de încălzire uşoară. Media valorilor diurne se va încadra între 5 şi 8 grade, iar a celor nocturne de la -4 la -2 grade. Precipitaţiile vor fi prezente pe aproape tot parcursul intervalului, iar cantităţi de apă mai însemnate se vor înregistra până în data de 17 martie şi în intervalul 20 - 23 martie.În, în cea mai mare parte a intervalului, vremea va fi mai rece decât în mod obişnuit pentru această perioadă din an. Până spre sfârşitul primei săptămâni, media valorilor diurne va fi de 3 - 5 grade, iar a celor nocturne va fi în scădere treptată de la 1 grad la -4 grade. Apoi, până la sfârşitul intervalului, vor mai fi variaţii termice, dar tendinţa va fi de încălzire uşoară. Media valorilor diurne va fi de 6 - 10 grade, iar a celor nocturne între -3 şi -1 grad. Vor fi precipitaţii pe aproape tot parcursul intervalului, iar cantităţi de apă mai însemnate se vor înregistra până în data de 17 martie, precum şi în intervalul 20 - 23 martie.În, vremea va fi rece pentru această dată în mare parte a intervalului de prognoză. Astfel, între 16 şi 24 martie, temperaturile maxime se vor situa, în medie regională, în jurul a 4 grade. Valori mai ridicate vor fi la începutul intervalului, precum şi la finalul celei de-a doua săptămâni, când se vor înregistra aproximativ 8 - 9 grade. Regimul termic nocturn va marca o scădere între 15 şi 19 martie, când minimele nocturne vor coborî de la 3 la -3 grade. Ulterior, temperaturile minime se vor menţine negative şi vor fi cuprinse între -3 şi -1 grad. Probabilitatea pentru precipitaţii va fi relativ ridicată în decursul celor două săptămâni de prognoză, dar acestea vor fi importante cantitativ şi se vor semnala pe arii extinse între 15 şi 17 martie şi, posibil, între 21 şi 23 martie.În, după o primă zi în care regimul termic va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă, iar media regională a temperaturilor maxime va fi de 11 grade, vremea se va răci. În acest sens, începând cu data de 16 martie şi până la finalul intervalului de prognoză, maximele diurne se vor situa, în medie, între 7 şi 9 grade. Temperaturile nocturne vor fi de aproximativ 5 grade la începutul primei săptămâni, iar apoi, între 17 şi 28 martie, vor fi de 1 - 3 grade. Precipitaţii pe arii restrânse şi relativ slabe cantitativ se vor semnala pe aproape întreg parcusul celor două săptămâni de prognoză, exceptând intervalele 15 - 17 martie şi 21 - 23 martie, când se pot înregistra cantităţi de apă mai importante.În, regimul termic va caracteriza o vreme rece pentru această perioadă a anului. După o primă zi apropiată de normal din punct de vedere termic, în care temperatura maximă va fi, în medie, de aproximativ 13 grade, se va produce o răcire. Astfel, între 16 şi 26 martie, vor fi valori medii de 7 - 8 grade ale maximelor diurne, iar o tendinţă de încălzire se va manifesta abia spre sfârşitul celor două săptămâni ale intervalului de prognoză, când se vor înregistra 10 - 11 grade, în medie regională. Se vor semnala precipitaţii, temporar, pe aproape tot parcursul celor două săptămâni, însă pe 15 şi 16 martie şi, din nou, între 21 şi 23 martie, acestea se vor semnala pe arii extinse şi vor fi local importante cantitativ.În, vremea va fi mai rece decât în mod normal în această perioadă pe tot parcursul intervalului de prognoză. Astfel, media regională a temperaturilor maxime va scădea de la 10 grade în prima zi, spre 7 - 8 grade, între 16 şi 24 martie şi abia spre finalul celei de-a doua săptămâni va creşte uşor şi treptat, până la aproximativ 12 grade în ultima zi. Temperaturile nocturne se vor situa, de asemenea, sub normele perioadei şi vor scădea, în medie, de la 4 grade la început, până la -2 grade, pe 19 martie. Ulterior, regimul termic nocturn va marca o creştere, iar între 21 şi 23 martie media minimelor nocturne va fi de 1 - 2 grade, după care, până la sfârşitul celor două săptămâni de prognoză, se va situa în jurul valorii de zero grade. Probabilitatea pentru precipitaţii va fi relativ ridicată în decursul celor două săptămâni de prognoză, dar acestea vor fi mai însemnate cantitativ şi se vor semnala pe arii mai extinse pe 15 martie şi, din nou, în intervalul 20 - 23 martie.La, vremea va fi mai rece decât în mod obişnuit pentru această perioadă din an, pe aproape tot parcursul intervalului. Până în data de 19 martie, media valorilor diurne va oscila între -4 şi -2 grade, iar a celor nocturne în scădere treptată de la -5 grade spre -10 grade. Apoi, până la sfârşitul intervalului, tendinţa va fi de încălzire uşoară, cu o medie a valorilor diurne între -2 şi 0 grade şi a celor nocturne de la -8 la -5 grade. În ceea ce priveşte regimul pluviometric, vor fi precipitaţii pe aproape tot parcursul intervalului, iar cantităţi de apă mai însemnate se vor înregistra între 15 şi 17 martie, dar şi în intervalul 20 - 23 martie.​