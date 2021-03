​Anunț umanitar: Ajutor pentru Nicolas Stefana, un băiețel care suferă de o boală rară

Eu cred că băiețelul dumneavoastră suferă de o boală rară, deși nu aș vrea să fie adevărat. Vă trimit la Spitalul de Copii „Dr. Victor Gomoiu” pentru a-l vedea și doamna doctor Sandu Magdalena, i-a spus medicul proaspetei-mămici.Din nefericire, suspiciunea s-a dovedit a fi reală. Nicolas Ștefana suferă de amiotrofie musculară spitală de tip 1, afecțiune caracterizată prin slăbiciune musculară progresivă.Am simțit că mi-a fugit pământul de sub picioare, eu spunându-i că nu vreau să cred că este adevărat... Ne-am internat pentru a face toate analizele posibile și imposibile și tot în același timp a făcut primul tratament care se numește Nusinersen (Spinraza), administrat în coloană, primele 3 doze la interval de două săptămâni, a 4-a la interval de o lună, apoi din 4 în 4 luni, ne-a povestit cu lacrimi în ochi tânăra mămică, disperată să-i salveze viitorul băiețelului ei.Boala de care suferă Nicolas nu e doar rară, ci și extrem de costisitoare ca tratament. Pentru a putea respira, copilașul are nevoie de aparate, care costă mult peste ce își poate permite o familie modestă cu doi copii: 14.197 euro. Cei doi părinți tineri trăiesc din 3.300 de lei lunar cu tot cu alocațiile celor mici.Vă rugăm din suflet să îl ajutați pe Nicolas să aibă o copilărie cât mai frumoasă alături de frățiorul lui, Luca, de 3 anișori! Vă mulțumim, oameni frumoși și buni, că sunteți alături de noi în cele mai grele momente, mai spune Alina, care ne imploră să-i întindem o mână de ajutor pentru viața lui Nicolas.Orice donație făcută în conturile Asociației „Salvează o inimă” le va ușura soților Ștefana povara financiară la care au fost supuși de boala lui Nicolas. Bietul băiețel are în față o viață grea, dar ea poate fi schimbată în bine prin sprijinul nostru, prin orice sumă care se va strânge pentru el, pentru recuperarea lui, pentru șansa unui viitor mai bun.Doar împreună îl vom ajuta și pe acest suflet nevinovat să pășească în viață cu bucurie, cu speranță și cu încrederea că bunătatea oamenilor poate face minuni!