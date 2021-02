Lovitură de stat Myanmar: Personalul medical a intrat în grevă și îndeamnă la nesupunere civică

Soldați din Myanmar in timpul loviturii de stat

Protestele au loc în 70 de spitale și unități medicale din Naypyidaw, Yangon și alte orașe, cadrele medicale spunând că refuză să muncească sub un regim militar și acuzându-i pe generalii armatei că își pun propriile interese mai presus de interesele cetățenilor afectați de pandemia de coronavirus.“Refuzăm să ne supunem oricăror ordine venite din partea unui regim militar ilegitim care a demonstrat că nu are niciun fel de considerație față de sărmanii pacienți”, au transmis organizatorii protestului.Campania de nesupunere civică are și o pagină de Facebook ce a strâns deja aproape 150.000 de urmăritori în doar 24 de ore. “Nu vor înceta această mișcare de protest până ce nu este repus în drepturi guvernul ales”, a declarat Kyaw, un chirurg de la spitalul West Yangon, care a intrat și el în grevă.Medicii îi tratează pe pacienți acasă sau în clinicile private. Federația Studenților a făcut și ea apel ca funcționarii să intre în grevă.Totuși, până acum nu s-au înregistrat demonstrații în stradă, însă starea de revoltă pare a fi tot mai accentuată în rândul societății civile.