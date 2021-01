VIDEO Cum își face siesta o vidră dintr-un râu din Parcul Național Defileul Jiului

Vidra este un mamifer semiacvatic din familia Mustelidae cu habitatul în jurul apelor curgătoare sau a lacurilor. Are corpul perfect adaptat mediului acvatic, cu picioare scurte și membrană interdigitală, coada lungă și musculoasă folosind-o la înaintat și schimbarea direcției.Are capul mic și urechile adaptate vieții acvatice, fiind mici și acoperite cu pliuri când se află sub apă. Are o blană închisă la culoare, densă și lucioasă, care îi oferă protecție inclusiv sub apă.În general, masculul cântărește până la 8 kilograme iar femela are o greutate mai mică, de circa 5 kilograme, lungimea corpului putând ajunge la 1 metru. Se hrănește în special cu pește, dar consumă și crustacee, amfibieni și nevertebrate acvatice.