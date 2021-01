Statul a făcut mai mulți bani din țigări în 2020, în contextul celui mai scăzut nivel al contrabandei din ultimii 10 ani

Articol Smile Media

DESPRE CONTRABANDA CU ŢIGĂRI ÎN ROMÂNIA

România are cel mai ridicat nivel al contrabandei cu țigarete din Europa de Est.

România are 2.000 de km de graniță cu țări non-UE, în care prețul tutunului poate fi de până la 6 ori mai mic.

Traficul ilicit de țigări prejudiciază anual statul român cu aproximativ 3 miliarde de lei

Fiecare container de țigări ilegale înseamnă 1 milion de euro profit pentru rețelele de contrabandă. Date ale Interpol arată că traficul ilicit de țigări este un catalizator pentru traficul de droguri, arme, persoane și chiar activități teroriste

DESPRE BRITISH AMERICA TOBACCO

BAT este lider de piață în România cu o cotă de peste 53%.

BAT este al doilea cel mai mare contribuabil la bugetul de stat.

BAT are peste 2.500 de angajați și creează alte 30.000 de locuri de muncă pe lanțul de distribuție și aprovizionare

British American Tobacco este cel mai mare jucător din industria tutunului din România, cu o cotă de piață de peste 53%, iar contribuția companiei la bugetul de stat este reprezentată de accize, TVA, taxe salariale și alte taxe.„Ne bucurăm că eforturile autorităților de a controla granițele țării și locurile de vânzare a țigaretelor de contrabandă dau roade. Un nivel redus al traficului ilicit înseamnă în primul rând mai mulți bani la bugetul de stat, dar și șansa unui mediu competitiv corect pentru companiile mici și mari care își plătesc taxele și respectă regulile. Includerea contrabandei în Strategia Națională de Apărare a Țării creează premisa necesară pentru eficientizarea luptei cu fenomenul evaziunii fiscale și traficul ilicit și vom continua dialogul cu autoritățile statului pentru găsirea celor mai bune metode pentru combaterea contrabandei cu țigări. Menținerea unui nivel scăzut al contrabandei cu țigări, precum și un cadru fiscal predictibil reprezintă condiții esențiale pentru asigurarea a cel puțin aceluiași nivel al contribuțiilor la bugetul de stat, dar și pentru stimularea investițiilor”, a declarat Ileana Dumitru, Director Juridic și Relații Publice în cadrul British American Tobacco.Pe fondul restricțiilor de circulație și al controalelor intensificate la granițe și în piețe impuse de pandemie, autoritățile române au capturat în 2020 circa 111 milioane de țigarete de contrabandă, astfel că piața neagră a țigaretelor din România a coborât în 2020 sub nivelul de 10%, ceea ce înseamnă că 1 din 10 țigarete consumate în România provine în prezent de pe piața neagră, față de 1 din 7 cu un an înainte.Datele despre evoluția capturilor de țigarete de pe teritoriul României pot fi consultate în timp real pe platforma www.stopcontrabanda.ro, o inițiativă British American Tobacco, care are scopul de a veni în sprijinul autorităților prin centralizarea capturilor din întreaga țară, dar și de a informa consumatorii cu privire la efectele contrabandei cu țigări asupra societății. Campania este desfășurată în parteneriat cu Poliția Română, Poliția de Frontieră Română, Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) și Direcția Generală a Vămilor.Campania „Stop contrabanda” a fost lansată în primăvara anului 2017 de către British American Tobacco pentru a crea un punct unic de informare cu privire la contrabanda cu țigări.