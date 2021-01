Japonia: Soția fostului ministru de justiție, condamnată pentru că a cumpărat voturi ca să ajungă parlamentar

Parlamentarul Anri Kawai și soțul ei Katsuyuki Kawai au fost arestați anul trecut sub acuzația de mită electorală. Concret, cei doi au plătit sume uriașe pentru ca Anri să câștige un loc în camera superioară a parlamentului.Anri a fost condamnată la un an și patru luni de închisoare.La momentul arestării, procurorii au precizat că cei doi au plătit 1.7 milioane de yeni către cinci persoane pentru alegerea lui Anri. În plus, Katsuyuki a plătit alte 27.31 de milioane către 103 persoane în vederea alegerii soției sale în Parlament.Katsuyuki este judecat separat. Acesta este considerat un apropiat al fostului premier Shinzo Abe, care a demisionat anul trecut, dar și al premierului Yoshihide Suga, care s-a prăbușit în sondajele de opinie. Politicianul a negat orice acuzații, dar a demisionat din funcția de ministru al justiției pe care a deținut-o scurt timp, între 11 septembrie și 31 octombrie 2019.