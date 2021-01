Scandal la poliția din Timișoara. Un șef de secție își amenința subordonații: ”Te bat de vorbești singur pe stradă” sau „te încing cu bătaia”. Ofițerul a demisionat

Un șef din IPJ Timiș își tratează subalternii similar cu modul în care erau tratați deținuții politic pe vremea... Posted by Sindicatul Europol on Friday, 15 January 2021

”Un șef din IPJ Timiș își tratează subalternii similar cu modul în care erau tratați deținuții politic pe vremea comunismului. Amenințările, hărțuirile și chiar violența sunt nelipsite din comportamentul și limbajul acestui individ abject, pe numele său Popa Ilie Alin, comisar de poliție, care este șeful Secției 4 Poliție din Timișoara. Efectiv am rămas consternați când am intrat în posesia acestor capturi din grupul de Whatsapp al Secției 4 Poliție și ne întrebăm, cu groază, în ce mod li se adresează oare în particular polițiștilor, dacă pe un grup are un asemenea tupeu de golan”, au scris, pe Facebook, sindicaliștii.Reprezentanții IPJ Timiș au anunțat că polițistul a demisionat din funcția de șef al secției de Poliție. Conducerea inspectoratului a declanșat o anchetă.”Ofițerul de poliție și-a dat demisia din funcția de șef al Sectiei de Poliție, continuându-și activitatea pe o funcție de execuție din cadrul I.P.J Timiș.”Inspectorul Șef a dispus efectuarea de verificări prin intermediul Biroului Control Intern în vederea analizării situației de fapt. În funcție de rezultatul verificărilor, vor fi dispuse masuri în consecință”, a anunțat IPJ Timiș.Sindicaliștii insistă că simpla demisie nu e suficientă, cu atât mai mult cu cât polițistul nu regretă faptele, ci doar a fost ”supărat” că întregul scandal a devenit public.”Totuși, această decizie personală de a renunța la funcție nu elimină obligația cercetării pe care Corpul de Control al Ministrului trebuie să o efectueze ca urmare a sesizărilor pe care Sindicatul EUROPOL le-a transmis, pentru ca individul să răspundă disciplinar și contravențional pentru faptele sale. Mai mult, pentru cei care încă nu știu, faptele sale reprezintă și contravenție și trebuie sancționate cu amendă între 10.000 lei și 15.000 lei conform 26 alin (11) din Oug 137/2000. Constituie contravenţie hărţuirea morală la locul de muncă (conduită ostilă sau nedorită, comentarii verbale, acţiuni sau gesturi) săvârşită de către un angajat, prin lezarea drepturilor sau demnităţii unui alt angajat, şi se pedepseşte cu amendă de la 10.000 lei la 15.000 lei”, au mai transmis reprezentanții sindicatului.Sindicaliștii au un mesaj pentru ministrul de interne, acuzând faptul că, în mare parte, s-a ajuns la astfel de situații pentru că ani de zile funcțiile au fost atribuite pe criterii politice și nu au mai fost organizate concursuri.”Poate vede și domnul ministru Bode ce s-a ales de această instituție, după ce în ultimii ani, atât în timpul mandatului lui Carmen Dan, cât și în mandatul lui Marcel Vela, nu s-au organizat concursuri pentru funcțiile de conducere, ci s-au menținut la nesfârșit împuternicirile pe criterii exclusiv politice. Așteptăm cu mare interes poziția oficială a MAI și a Poliției Române cu privire la sesizarea pe care am înaintat-o în cursul acestei zile, imediat după ce am aflat despre acest caz revoltător”, au mai precizat sindicaliștii.