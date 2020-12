Iohannis dă asigurări după ce UE și Regatul Unit au ajuns la un acord comercial: Acordul va proteja interesele companiilor și ale cetățenilor români

Acordul va proteja interesele companiilor și ale cetățenilor români - obiective-cheie ale României în aceste tratative, afirmă Klaus Iohannis după ce Uniunea Europeană şi Marea Britanie au ajuns la un acord privind relaţiile post-Brexit.

”România salută convenirea parteneriatului Uniunea Europeană-Regatul Unit privind relațiile viitoare. Acordul va proteja interesele companiilor și ale cetățenilor români - obiective-cheie ale României în aceste tratative. Felicitări negociatorului-șef @MichelBarnier și echipei sale pentru efortul susținut!”, este mesajul președintelui Klaus Iohannis, după ce Londra și Bruxelles-ul au reușit să ajungă la un acord comercial post-Brexit.







România salută convenirea parteneriatului \uD83C\uDDEA\uD83C\uDDFA-\uD83C\uDDEC\uD83C\uDDE7 privind relațiile viitoare. Acordul va proteja interesele companiilor și ale cetățenilor români - obiective-cheie ale \uD83C\uDDF7\uD83C\uDDF4 în aceste tratative. Felicitări negociatorului-șef @MichelBarnier și echipei sale pentru efortul susținut! — Klaus Iohannis (@KlausIohannis) December 24, 2020

După zece luni de negocieri epuizante, Uniunea Europeană și Regatul Unit au încheiat joi un acord istoric cu privire la viitoarea lor relație comercială , care le va permite să evite in extremis un „no deal” devastator pentru economiile lor.Ca parte a acordului post-Brexit, UE va transfera Regatului Unit 25% din valoarea produselor pescuite în apele britanice de către flotele europene, după o perioadă de tranziție până în iunie 2026, a declarat joi un înalt oficial european, relatează AFP."Am semnat primul acord de liber schimb bazat pe zero taxe şi zero cote care s-a realizat vreodată cu UE", a adăugat o sursa britanică, înainte de anunțurile oficiale ale premierului Boris Johnson și ale președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.