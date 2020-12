VIDEO ULTIMA ORĂ Moment istoric în Ajunul Crăciunului: Regatul Unit și UE au ajuns la un acord comercial / Ursula von der Leyen: Este ”corect și echilibrat”

Prim-ministrul britanic Boris Johnson a confirmat joi încheierea unui acord comercial post-Brexit cu Uniunea Europeană, pe Twitter: „Acordul a fost încheiat”. Alături de mesaj, Johnson a postat o fotografie cu el cu brațele întinse și cu degetele mari în sus.

Ministrul britanic pentru comerț internațional, Liz Truss, a salutat vestea pe Twitter. „Vom avea o relație comercială puternică cu UE și vom aprofunda comerțul cu partenerii noștri din întreaga lume prin politica noastră comercială independentă”, a scris ea.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a spus că acordul este ”corect, echilibrat”.

”A fost un drum lung și întortocheat. Dar avem un acord bun. Este un acord corect, echilibrat, și este lucrul corect și responsabil de făcut pentru ambele părți”, a spus Ursula von der Leyen în cadrul unei conferințe de presă.

”Negocierile au fost foarte dificile. Au fost multe în joc pentru atât de mulți oameni, astfel că a trebuit să luptăm pentru acest acord”, a adăugat ea.

It was worth fighting for this deal.



We now have a fair & balanced agreement with the UK. It will protect our EU interests, ensure fair competition & provide predictability for our fishing communities.



Europe is now moving on. https://t.co/77jrNknlu3