Agricultura ca "dream job" - o perspectivă subiectivă

Acum e rândul meu să vă întreb: de ce sunteți așa de puțini voi cei care alegeți agricultura ca meserie? De ce atât de puțini tineri se gândesc la agricultură ca la o meserie full-time, sau part-time, ca angajați sau antreprenori sau măcar ca hobby? Care ar fi motivele pentru care nu ați alege să vă conectați cu pământul, cu hrana și cu bucuria unei munci pline de adrenalină?Când toată lumea își dorește confortul marilor orașe, cu mall-urile, restaurantele, efervescența culturală și facilitățile lor, e greu să pledezi pentru întoarcerea la pământ și la munca acestuia. Cred că tinerii ar trebui să fie ajutați să-și schimbe perspectiva, să fie învățați să iubească o meserie atât de veche și de interesantă, căreia eu îi sunt fidel și pe care aș recomanda-o și copiilor mei.Ce ar trebui să se schimbe pentru ca tinerii să aleagă agricultura ca profesie? Ar trebui ca cineva să le schimbe perspectiva.Când un fermier ară pământul sau culege recolta poate părea un eveniment minor. Dar gesturile acestea simple pot avea un impact pe plan național și chiar global. Vremea nefavorabilă, managementul ineficient, slaba utilizare a tehnologiei, toate pot afecta o fermă de familie. Dar pe o scară mai mare astfel de slăbiciuni cumulate pot provoca crize alimentare sau pot avea un impact global asupra prețurilor și rezervelor de alimente. Oricât ar părea de ciudat, performanța unui fermier depășește ca semnificație granițele familiei și businessului lui deoarece hrana este o marfă tranzacționată pe plan global.La o scară mai mică, veniturile provenite din agricultura de familie sunt vitale pentru două treimi din populația globului. Pe o scară mai mare, necesarul de hrană pentru șapte miliarde de oameni de pe planetă - care vor deveni 9,6 miliarde în următorii 30 de ani - plasează agricultura într-o zonă strategică, mai ales într-o situație de criză cum este cea pe care o trăim acum.În consecință, suntem obligați să creștem producția, să optimizăm distribuția, să dimensionăm producția în funcție de schimbările sociale sau sanitare la care suntem martori (urbanizarea agresivă, pandemie etc.) într-un efort de a ne transforma într-o familie globală, care se mișcă coerent și în aceeași direcție. În acest efort fiecare fermier e relevant!Dar eforturile individuale nu sunt suficiente: este nevoie de politici vizionare, determinare, planificare și aport tehnologic masiv pentru a susține această perspectivă.Tehnologia a schimbat mult agricultura în ultimii 20 de ani, prin reducerea costurilor, creșterea eficienței și diminuarea implicării factorului uman. Agricultura înseamnă biologie, chimie, inginerie, eficiență energetică, marketing, logistică, lanțuri de aprovizionare, bani, comerț internațional și politică. Și toate sunt guvernate de tehnologie, într-un perpetuum mobile amețitor. Dacă te interesează să faci parte dintre cei care hrănesc lumea și ești interesat de știință și tehnologie, atunci agricultura este meseria potrivită pentru tine.Populația globului este în creștere, are nevoie de mâncare, iar exigențele sale alimentare sunt tot mai sofisticate. Multe industrii pot avea căderi sau pot chiar dispărea în perioade de criză. În acest peisaj, industria alimentară și agricultura sunt mult mai stabile, dar și mai dinamice, fiind obligate constant să se autodepășească. Dinamismul acestor industrii face ca nevoia de forță de muncă din ce în ce mai calificată să fie în creștere, iar opțiunile profesionale devin nelimitate.Peste tot în lume agricultura are o problemă de imagine. Din perspectiva unui tânăr agricultura nu este un subiect ”cool”. Cei mai mulți privesc agricultura ca pe o activitate solicitantă fizic, care aduce bani puțini, nu îți dă acces la o carieră în adevăratul sens al cuvântului și care nu este o profesie - vedetă în revistele de business.Chiar dacă munca te ține cu orele în fața calculatorului, în agricultură ai ocazia unică să imersezi în natură. Pe măsură ce societatea se schimbă și devine mai ”verde”, vei fi obligat să îți însușești schimbarea în mod organic, să îți pese de mediu, de natură și de sustenabilitate. Ca profesionist în agricultură, cererea mai mare de hrană, în termeni de cantitate și calitate, te va obliga să îți schimbi felul de a gândi, devenind mai rezilient.În concluzie, mai poate agricultura să fie un domeniu atractiv pentru tinerii care își doresc o carieră de succes? Eu cred cu tărie că da, luând în considerare toate argumentele de mai sus.Ceilalți fermieri, oamenii de afaceri, decidenții politici și profesorii ar trebui să promoveze ideea că a lucra în agricultură reprezintă o profesie stimulantă din punct de vedere intelectual și motivantă financiar. Agricultura e ”cool” dacă o privești din perspectiva corectă.Cauți o profesie care să te împlinească, o profesie relevantă pe plan local și global? În locul tău m-aș uita mai atent în farfurie.Dacă am reușit să-ți schimb perspectiva asupra agriculturii, dacă am reușit să te conving că este un ”dream job”, cred că am făcut un pas important înainte.Mai rămâne doar să te înarmezi cu multă răbdare și determinare pentru a înfrunta și problemele. Dar despre acestea discutăm altă dată.