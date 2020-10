Prefectul de București, evaluat de urgență după ce raportarea COVID-19 l-a prins la cumpărături

„Nu am avut numărul de îmbolnăviri, eram la cumparaturi. Am fost înștiințat de dl colonel Precup de la ISU că e de 3.02 și trebuie să ne vedem la prefectură. M-am prezentat. Colega dvs a făcut precizarea că sunt mai mult de 500 de infectări. Eu nu am avut această informare, singurul lucru pe care-l știam era numărul total de infectări pe ultimele 14 zile. La ora la care eu am fost informat, eu nu primisem buletinul. La noi se trimite pe e-mail oficial”, a spus Cojanu, într-o intervenție la Digi 24, precizând că se află în termen legal pentru convocarea Comitetului Municipiului București pentru situații de urgență, for care decide măsurile când rata de infectare trece de 3 cazuri la mie.Preşedintele PNL, premierul Ludovic Orban, a afirmat luni că nu a urmărit ultimele declaraţii ale prefectului Capitalei, Gheorghe Cojanu, despre rata infectărilor cu noul coronavirus însă a precizat că Guvernul efectuează o evaluare periodică a activităţii fiecărui prefect."Prefectul Capitalei a convocat Comitetul pentru Situaţii de Urgenţă la nivelul Municipiului Bucureşti pentru astăzi, la ora 15,00, şi este important ca acest Comitet pentru Situaţii de Urgenţă să dispună toate măsurile şi planul de implementare a măsurilor care sunt stabilite în lege şi în hotărârea de guvern privind prelungirea stării de alertă. (...) N-am urmărit declaraţiile, dar noi facem o evaluare a activităţii fiecărui prefect. (...) Facem o evaluare. Când vom avea o decizie de comunicat, o vom comunica", a arătat Orban.El a susţinut că termenul de 48 de ore până la care se întruneşte Comitetul pentru Situaţii de Urgenţă în cazul depăşirii ratei de incidenţă este unul raţional."Nu ştiu ce declaraţii s-au dat. Eu am comunicat cu prefectul şi prefectul m-a informat că a convocat pentru astăzi, la ora 15,00, adică nu în 48 de ore, ci în 27 de ore", a spus Orban. Premierul a subliniat însă că "prefectul trebuie să fie informat asupra evoluţiei tuturor activităţilor, tuturor instituţiilor care sunt implicate". "Noi facem o evaluare periodică a activităţii prefecţilor şi luăm decizii în consecinţă", a mai afirmat Orban.