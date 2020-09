Siguranța afacerii împotriva atacurilor cibernetice

Articol susținut de GTS

GTS Telecom, unul dintre principalii furnizori de servicii IT&C din România, vine în sprijinul companiilor cu soluții complete de securitate cibernetică prin platforma. Aceasta asigură securizarea conexiunii la internet și a serverelor fizice sau virtuale găzduite în centrele de date GTS, protejând informațiile transmise prin internet, datele companiei și ale angajaților, dar și reducând riscurilor unor atacuri cibernetice.„Soluția de securitate cibernetică GTS Firewall as a Service răspunde la nevoile actuale de business ale companiilor care caută flexibilitate și disponibilitate ridicată pentru protejarea datelor împotriva atacurilor cibernetice. Clienții primesc consultanță din partea specialiștilor GTS pentru configurarea, implementarea și ajustarea soluției în funcție de cerințele specifice de securitate ale companiei.” a declaratIntegrată în infrastructura GTS, platforma permite creșterea nivelului de protecție împotriva atacurilor cibernetice, fără a fi necesare investiții suplimentare din partea clienților pentru achiziționarea de echipamente performante și licențe costisitoare. Soluția tehnologică are costuri predictibile, configurație de tip high-availability și este găzduită în centrul de date GTS Telecom, care asigură mentenanța și actualizările.Companiile beneficiază de un punct de contact unic pentru conectivitate și securitate și pot alege unul dintre cele trei tipuri de abonament disponibile - Basic, Premium și Professional. Echipa tehnică oferă suport pentru configurare, implementare, gestionare și mentenanță pe tot parcursul contractului. De asemenea, companiile care activează în industrii cu restricții specifice de securitate, pot gestiona serviciul Firewall as a Service și cu resurse proprii. În plus, clienții au la dispoziție opțiunea suplimentară de raportare Analyzer, prin care pot analiza și interpreta în detaliu traficul de date.Platforma GTS Telecom asigură o varietate de servicii de securitate pentru protejarea cât mai eficientă a datelor, de la conectarea angajaților care lucrează remote pe infrastructura internă a companiei la restricționarea accesării unor site-uri de internet sau blocarea instalării unor aplicații pe calculatoarele angajaților.Cu o activitate de peste 25 de ani pe piața din România, GTS Telecom, membră a Deutsche Telekom, este una dintre cele mai longevive companii românești și un partener de încredere pentru serviciile de telecomunicații pe piața locală. Compania IT&C pune la dispoziția clienților săi un portofoliu extins de servicii naționale și internaționale, inclusiv o gamă completă de servicii de securitate care include Disaster Recovery, Backup as a Service, GTS Anti DDoS, Managed Network Security,Audit de Securitate, Network Penetration Testing, produse anti-malware și soluții integrate de securitate (supraveghere video, control acces, detecție și alarmare la efracție și incendiu).Pentru mai multe informații, contactați echipa de vânzări GTS sales@gts.ro