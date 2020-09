VIDEO LIVETEXT Klaus Iohannis, conferință de presă: Mergeți la vot în număr cât mai mare și alegeți-i pe cei care pot face ceva pentru dezvoltarea orașului în care trăiți

HotNews.ro transmite LIVETEXT cele mai importante declarații ale președintelui.

În această duminică, mergem la urne pentru a decide cui încredințăm responsabilitatea administrării comunităților noastre

Stă în puterea noastră să alegem viitorii primari

De ce e această alegere atât de importantă? Pentru că de cei care vor câștiga depinde ca spitalele și școlile să fie modernizate, drumurile să fie reparate



Alegerile ar fi trebuit să aibă loc cu câteva luni în urmă dar atunci au fost amânate pentru că existau foarte multe necunoscute cu privire la virus

Din păcate, pandemia este departe de a se fi încheiat însă acum știm care sunt măsurile care permit desfășurarea scrutinului în condiții de siguranță

Există norme stricte astfel încât să avem alegeri cu riscuri minime: dezinfectarea riguroasă a secțiilor, circuite separate de circulație

Dacă toată lumea va respecta câteva reguli de bază - purtarea măștii, igiena mâinilor, dezinfectarea obiectelor folosite în comun - atunci riscul de infectare este redus la minim

Practic exprimarea votului nu diferă mult cu alte activități zilnice, cum ar fi mersul la cumpărături

Am văzut cum unii competitori recurg la obișnuitele tactici retrograde

Încă mai cred că oamenii pot fi mințiți

Aceiași politicieni se folosesc de majoritatea pe care o au în Parlament încă pentru a promova tot felul de legi populiste știind foarte bine că sunt inaplicabile, în această perioadă de criză majoră în care bugetul e pus sub mare presiune

Iresponsabilitatea PSD riscă să arunce România într-o criză prelungită

Avem multe modele de comunități locale de succes, și avem și exemple unde administrațiile locale au eșuat lamentabil

Mergeți la vot în număr cât mai mare și alegeți-i pe cei care pot face ceva pentru dezvoltarea orașului sau a comunei în care trăiți

Întrebări din partea ziariștilor





Antena 1: Vă așteptați la o nouă carantină?





Klaus Iohannis: Nu văd motive pentru o situație în care cetățenii sunt obligați să stea la domiciliu, dar vedem cum numărul de infectări e în creștere. Noi putem stopa răspândirea epidemiei dacă purtăm masca, evităm aglomerările, igiena mâinlor





Europa FM: Un profesor a îndemnat copii să nu respecte regulile. A cui e responsabilitatea?





Klaus Iohannis: Este un caz singular, reprobabil, nu putem tolera așa ceva și sunt convins că cei de la Inspectoratul școlar vor lua măsuri. E jalnic





Antena3: Parlamentul a aprobat majorarea salariilor cu 40%. Veți promulga legea?





Klaus Iohannis: Este de dorit să crească pensiile, salariile profesorilor, sunt lucruri pe care și eu mi le doresc, și deja primii pași s-au făcut, pensiile au crescut cu 14%. Chiar dacă ne dorim mai mult, suntem în pandemie, în criză economică și bugetul e deja sub presiuni uriașe. Ceea ce ieri a votat o majoritate condusă de un PSD total iresponsabil ar împovăra bugetul pe anul viitor cu 6% din PIB, ar trebui să luăm bani din altă parte, ori de peste tot deja banii au fost reduși la minim.







Agerpres: Avocatul general al CJUE a decis că numirea interimară a șefului Inspecției Judiciare și procedurile de înființare a Secției speciale nu respectă dreptul UE. Când se va rezolva această chestiune?





Klaus Iohannis: Este o propunere a avocatului general, dar aceste propuneri sunt exact lucrurile pe care le-am spus și eu, și PNL, când PSD s-a apucat să distrugă legile justiției. Mă bucură că iată avocatul general de la CJUE are exact aceeași opinia pe care am avut-o și eu, cu aceste argumente am atacat modificările PSD. Este o încurajare pentru noi, am spus acum câteva săptămâni că legile justiției în această toamnă trebuie să intre în discuție și să fie reparate. Eu voi insista și cred că voi avea oarecare succes ca după alegeri de la MJ să apară propunerile pentru a reda viteză luptei anticorupție, pentru a face procedurile transparente și pentru a garanta independența magistraților





Știridiaspora.ro: E oportună testarea pentru românii care vin din diaspora?





Klaus Iohannis: E o chestiune care se va discuta la MS. E o măsură care a fost deja introdusă de mai multe țări din UE, unde numărul de infectări e în creștere puternică. Vom analiza dacă e necesar sau nu pentru România. Este posibil, dar nu există o decizie, să se introducă o formă de control





B1 TV: Avem un nou record negativ, medicii au recomandat să fie luate măsuri la nivel de regiune. Se ia în calcul să fie implementate măsuri precum purtatrea obligatorie a măștii sau testare în masă?





Klaus Iohannis: Dacă numărul de persoane infectate crește se pot lua astfel de măsuri. Sunt adeptul măsurilor luate în plan local sau județean. E important să se ia măsurile mai dure unde riscul e mai mare.





TVR: Marcel Ciolacu a susținut azi că după alegeri guvernul intenționează să închidă din nou școlile, e posibil acest scenariu?