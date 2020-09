Codruța Filip, tânăra cântăreață top-model care a câștigat un concurs la Ministerul Sănătății, pe Facebook: Am studiat ani de zile, ca să ajung aici / Mi se pare injust să discriminezi o persoană pentru că e frumoasă

Codruța Filip, cântăreața top-model, despre care Newsweek a scris că a fost angajată fără concurs la Ministerul Sănătății ca să supravegheze spitalele regionale, dar despre care Nelu Tătaru a spus că nu are contract de muncă, a replicat pe contul ei de Facebook.







Codruța Filip arată că a fost un elev de top, că a terminat facultatea de Drept din Iași cu note mari și crede că este ”în deplină legalitate” să ocupe un post de consilier debutant, pentru care nu este necesară experiență, ci sunt cerute doar studii în științe sociale (unde intră și DREPTUL) sau inginerești, nicidecum studii medicale”.







Filip consideră că femeile frumoase sunt adesea discriminate și că sunt considerte din start ”incompetente”: ”Sunt mii de femei frumoase în țara aceasta! Întrebarea mea este: toate sunt incompetente pentru că “arată bine?”







Codruța Filip spune că nu a ocupat acest post fără concurs ci că a aplicat pentru el, a depus un dosar și a susținut un interviu de selecție unde s-a clasat prima.







”Am fost evaluată și selectată CONFORM PROCEDURILOR pentru acest post! Am depus dosar, m-am prezentat la interviul de selecție, unde m-am clasat pe prima poziție și am obținut un punctaj bun! Și pot da acest interviu din nou, la orice oră, oricând! 4. Postul este pe perioadă determinată, pe parcursul stării de alertă, scos spre ocupare printr-o metodologie aprobată prin ordin de ministru! 5. Nu este posibil să aplici pentru un post pe care l-ai găsit pe internet, FIIND FĂCUT PUBLIC, și să-l ocupi cu BRIO, iar apoi să fii discriminat pe motive de gen, activități desfășurate în afara orelor de muncă etc.”, a scris tânăra pe Facebook.





Postarea integrală a Codruței Filip de pe Facebook:





”NU ESTE POSIBIL AȘA CEVA!

Sunt mii de femei frumoase în țara aceasta! Întrebarea mea este: toate sunt incompetente pentru că “arată bine?”

1. Am studiat ani de zile, ca să ajung acum să ocup în deplină LEGALITATE un post de CONSILIER DEBUTANT, pentru care nu este necesară EXPERIENȚĂ, ci sunt cerute doar studii în științe sociale (unde intră și DREPTUL) sau inginerești, nicidecum STUDII MEDICALE!!!

Un articol de presă mentiona: ,,Codruta-Elena Filip a ajuns “consilier debutant” la doar 24 de ani”.

Dar când ar trebui să “debutez” în profesie? La 40?

Am terminat studiile liceale cu BRIO (medii foarte mari), am diplomă de licență în DREPT, la o universitate de stat de prestigiu, cu studiile făcute la ZI, BUGET, la fel și diploma de disertație la care am obținut NOTA 10!!!! Toate acestea sunt mai mult decât suficiente pentru a ocupa un astfel de post!







2. DA, în timpul meu liber sunt și ARTIST. Poate alți colegi au alte hobby-uri, cum ar fi tenisul, voleiul etc. Ei bine, EU CÂNT! Pasiunea mea este MUZICA! Și deja se împlinesc 10 ani de când am o carieră artistică. Așadar, care este problema? Cu ce afectează acest lucru activitatea mea din cadrul Ministerului? Am urmat cursurile de canto ale “Palatului Copiilor” din IAȘI, am participat la numeroase concursuri naționale, internaționale,

m-am implicat în numeroase proiecte, am fost

PR-ul Asociației Studenților la Drept aproximativ 3 ani, am participat la multiple traininguri, am făcut internship la GUVERNUL ROMÂNIEI, unde am intrat după o selecție riguroasă printre primii 220 din 3600 de candidați, internship la Palatul Parlamentului, am obținut în anul 2014 diplomă de excelențã pentru “TINERI DE VALOARE AI IASIULUI”! AM MUNCIT PENTRU CEEA CE AM OBȚINUT! Mi se pare injust să discriminezi în așa fel o persoană care este de altfel, mai mult decât CALIFICATĂ pentru funcția pe care o are, doar pentru activitățile pe care le desfășoară în TIMPUL LIBER!







3. Am fost evaluată și selectată CONFORM PROCEDURILOR pentru acest post! Am depus dosar, m-am prezentat la interviul de selecție, unde m-am clasat pe prima poziție și am obținut un punctaj bun! Și pot da acest interviu din nou, la orice oră, oricând!







4. Postul este pe perioadă determinată, pe parcursul stării de alertă, scos spre ocupare printr-o metodologie aprobată prin ordin de ministru!







5. Nu este posibil să aplici pentru un post pe care l-ai găsit pe internet, FIIND FĂCUT PUBLIC, și să-l ocupi cu BRIO, iar apoi să fii discriminat pe motive de gen, activități desfășurate în afara orelor de muncă etc.

DIN ACEASTA CAUZĂ, TINERII PLEACĂ DIN ȚARĂ! Pentru că nu li se acordă șansa de A DEMONSTRA, fiind judecați după ASPECT și nu numai! Iar dacă li se acordă sansa, sunt târâți prin noroi!!!

Nu îmi doream să fac publice aceste documente care sunt ale mele, sunt PERSONALE, dar nu se mai poate! Misoginismul acesta a ajuns mult prea departe!!!

Atât am avut de spus!

P.S. Dacă în loc să vă focusati pe problemele reale existente si faceți can-can, NE MERITĂM SOARTA!”