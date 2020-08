Dan Dungaciu: Rusia va deveni un fel de China din anii ‘70. Când ai în ring doi super-grei, America și China, restul boxează la alte categorii inferioare

Pandemia a accelerat confruntarea dintre SUA și China, iar acum suntem în fața unui ecran pe care se configurează noua ordine mondială, reiese din declarațiile lui Dan Dungaciu, sociolog și expert în geopolitică, profesor universitar și Coordonator de doctorat la Facultatea de Sociologie și Asistenţă Socială a Universităţii din București (Catedra de Sociologie).





Declarațiile pe scurt:

„Cu alte cuvinte, dacă încercăm să gândim cu paradigmele vechi, cu ideile vechi, cu viziunile vechi, foarte multe lucruri care se întâmplă astăzi par incomprehensibile. Începem să facem atacuri personale pe niște realități care nu sunt deloc personale. Adecvarea va fi cuvântul de ordine”, a explicat el.







Rusia se va vedea precum China anilor ‘70

„Această pandemie a fost un soi de hârtie de turnesol. O substanță care de fapt îți relevă culoarea bazei. Atunci când a venit pandemia, ea a colorat și mai intens trenduri care erau deja acolo. Cel mai puternic trend care a fost colorat, de un roșu foarte aprins, este relația dintre SUA și China. Disputa era deja pornită, cel puțin cu președinția lui Donald Trump, dar a intrat în accelerație această confruntare. Astăzi suntem, ca urmare a pandemiei, în fața unui ecran pe care se derulează, se desenează, se configurează ceea ce am putea să numim: O nouă ordine mondială”, a spus el, într-o conferință de specialitate.• Adică ceva care se derulează în jurul disputei America-China și în raport cu care mai toate temele, până mai ieri majore, vor deveni cel puțin de intensitate medie. Altfel spus: când ai în ring doi super-grei, America și China, restul boxează la alte categorii, inferioare. Că vorbim de Rusia, de UE, ei nu sunt pe această scenă.„Am asistat la două ordini mondiale, cea a Războiului rece și cea a hegemoniei americane de după Războiul rece. Umează o alta. Nu este ceea ce am trăit până acum. Marea provocare pentru noi toți este cum ne vom raporta la ceva care nu știm prea bine cum arată”, a spus Dungaciu.El a dat ca exemplu o scenă din filmul Nașul pe care a reprodus-o din memorie:„Era o scenă celebră în filmul Nașul 1, în care un consilier al familiei a fost demis și a întrebat:- De ce mă demiteți? Nu am fost eu credincios?- Ba da!- Nu v-am ajutat eu în afacerile voastre?- Ba da!- N-ați făcut mulți bani cu mine?- Ba da!- Atunci de ce mă demiteți?- Pentru că tu ești un foarte bun consilier pe timp de pace, dar noi acum intrăm în război”.“Desigur că Federația Rusă se va vedea. Dar știți cum se va vedea? Cum se vedea într-un fel China lui Mao în raport cu ceilalți doi giganți care jucau: America cu URSS. China era acolo. Avea un PIB de cam 10% din cel al SUA, dar nu era în plutonul fruntaș. Federația Rusă va fi un soi de China din anii ‘70. Jocul China, Rusia – URSS, America avea această dilemă: Care e grupul de doi? Mao s-a dus cu America și au fost doi împotriva URSS”, a afirmat Dungaciu.În acest moment, spune el, Rusia va fi în postura Chinei de atunci.„Cu cine va juca? Va juca și cu unii și cu alții păstrând un soi de independență și realizând că este un boxer de categoria mijlocie. Nu va putea fi competitiv în raport cu niciunul dintre actori, dar știind că niciunul dintre marii actori nu o să înceapă un război cu el pentru că în acest mod și-ar submina poziția față de cealaltă mare putere. URSS nu se luptă cu China pentru că se slăbește în raport cu America, America nu face război cu China pentru că se slăbește în raport cu Rusia”, a precizat profesorul.• Astăzi nimeni nu are mare timp de Federația Rusă. Federația rusă știe asta.