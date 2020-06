Kremlin, despre cartea lui Bolton: Putin nu-l poate juca pe degete pe Donald Trump

"Putin crede că-l poate juca pe degete pe Trump", a spus John Bolton marţi într-un interviu acordat ABC News. "Putin este inteligent, un dur, el vede bine că nu are în faţa sa un adversar serios. Eu nu cred că Donald Trump îl nelinişteşte", a afirmat Bolton.Întrebat într-o conferinţă de presă, purtătorul de cuvânt al Kremlinului a afirmat: "Nu, Putin nu-l poate juca pe degete" pe Donald Trump.Fostul consilier al lui Donald Trump, calificat drept trădător joi de secretarul de stat Mike Pompeo, consideră că magnatul imobiliar este inapt pentru funcţia prezidenţială şi îl acuză în special că ar fi cerut ajutor omologului său chinez Xi Jinping pentru a fi reales în noiembrie, într-o carte cu dezvăluiri despre preşedintele Statelor Unite şi anturajul acestuia. Casa Albă a angajat o procedură judiciară pentru a încerca să blocheze apariţia cărţii intitulate 'The Room Where It Happened', care ar urma să vadă lumina tiparului săptămâna viitoare.