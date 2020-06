Povestea orașului american care și-a desființat departamentul de poliție în urmă cu 7 ani. Iată ce s-a întâmplat

Consiliul local din Minneapolis nu a precizat nici cum și nici cine va înlocui departamentul de poliție. Camden, din New Jersey, ar putea fi un studiu de caz, doar că este vorba despre un oraș mic, a cărui populație reprezintă doar 17% din cea a orașului Minneapolis.Departamentul de poliție a fost desființat în 2012 și înlocuit cu unul nou în 2013, după un scandal de corupție. Înaintea procesului de reformare, Camden era perceput constant drept unul dintre cele mai violente orașe americane.La 7 ani de la restructurarea completă a departamentului (100 dintre ofițeri au fost reangajați în noua divizie) infracționalitatea a scăzut la aproape jumătate, polițiștii organizează petreceri în aer liber pentru locuitori, iar imediat după angajare bat din ușă în ușă pentru a se prezenta fiecărui cetățean.Decizia municipalității de a desființa un departament de poliție este, de cele mai multe ori, o chestiune care are legătură cu banii, iar orașele care recurg la acest tip de măsură sunt mici localități.La începutul acestui an, micul Deposit (New York) și-a desființat departamentul pentru că funcționarea acestuia costa comunitatea 200,000 de dolari pe an. Acum, un singur șerif se ocupă de întreaga comună. Garden City, din Missouri, și-a concediat ofițerii și l-a suspendat pe șeful poliției pentru că, așa cum declara primarul în 2018, orașul nu își mai permitea să îî țină angajați. Exemple mai sunt.În cazul localității Camden a fost vorba despre corupție. Rata criminalității era una dintre cele mai ridicate din SUA. Într-un oraș mic, cu o populație de doar 75.000 de locuitori, existau peste 170 de piețe în aer liber de droguri, în 2013, au precizat oficiali locali pentru CNN. Motivul principal: corupția din cadrul poliției.În cadrul proceselor intentate poliției a fost dezvăluit faptul că ofițerii obișnuiau să plaseze ”dovezi” asupra suspecților, să inventeze rapoarte, în timp ce mărturia mincinoasă era și ea practicată în instanță. După ce fenomenul de corupție a fost adus la lumină, instanța a decis condamnarea a nu mai puțin de 88 de persoane.Astfel, în 2012, autoritățile locale au votat desființarea integrală a departamentului, pentru că reformarea celui existent ar fi fost mult mai dificilă.Două obiective au stat la baza procesului de reclădire a departamentului de poliție: reducerea drastică a criminalității și asigurarea unui sentiment de protecție pentru locuitorii orașului. Infracțiunile violente au scăzut cu 42% în șapte ani, potrivit datelor oficiale. Astfel, rata criminalității a scăzut de la 79 la mia de locuitori la 44.Noua abordare a autorităților locale presupune o legătură strânsă cu membrii comunității. Astfel, atunci când sunt recrutați, ofițerii sunt puși să bată din ușă în ușă pentru a se prezenta locuitorilor din zona unde vor patrula. Ofițerii se prezintă și îî întreabă pe oameni ce anume cred că ar trebui să fie îmbunătățit.Așa se face că, acum, polițiștii organizează grătare pentru rezidenți sau alte evenimente de acest gen. Mai nou, având în vedere contextul pandemiei, poliția a organizat ”o seară la drive-in cinema”, unde a rulat pelicula "The Lion King".