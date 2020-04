Un fost senator, amendat de Poliție după ce i-a pregătit soției o masă romantică pe plajă la Eforie

Christian Gigi Chiru, fost senator al României, i-a pregătit soţiei, de Florii, o masă romantică pe unul dintre digurile plajei din Eforie.Aceştia au postat clipul pe Facebook, iar comentariile au început să curgă: „Pe declaraţie ce aţi scris? Nu de alta, dar cum sfidaţi voi legile să le sfideze şi alţii”, a întrebat unul dintre internauţi.Soţia senatorului a răspuns că sunt în faţa casei, în curte: „Noi suntem în faţa casei (în curte)”, a fost mesajul transmis de femeie, potrivit Mediafax.În urma apariţiei imaginilor pe Facebook, poliţia s-a sesizat şi i-a amendat pe cei doi cu 2.000 de lei pentru nerespectarea Ordonanţei Militare nr. 3. „Urmare a apariţiei în spaţiul public a unor imagini în care 2 persoane sărbătoreau un eveniment, în localitatea Eforie, vă comunicăm faptul că acestea au fost sancţionate contravenţional, pentru nerespectarea Ordonanţei Militare nr. 3, cu amendă în valoare de 2.000 de lei”, au transmis, duminică, reprezentanţii IPJ Constanţa, potrivit Mediafax.„Nu voiam sa intervin, dar..., sa transformi un eveniment in familie, de sfintele florii, in subiect de pandemie publica, este prea mult. Oameni buni , nu am incalcat nici un decret, nici o lege, suntem izolati la fel ca toata lumea. Noi vrem sa combatem virusul prin iubire, prin normalitate. Nu vrem sa suparam pe nimeni. Suntem alaturi de cei in suferinta. Neputinta sau manipularea unora, nu este generatä de mine sau familia mea. Va rog sa ne scuzati pentru ca suntem optimisti si fericiti”, a explicat Chiru pe Facebook ulterior.Christian Gigi Chiru a fost senator al României în legislatura 2012-2016.