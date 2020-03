CFR Marfă - Planul de redresare a fost omologat de judecătorul sindic. Urmează punerea în practică a planului de salvare

Planul de redresare aprobat se bazează pe analiza activității curente a societății, respectiv a raportului dintre activele aflate în patrimoniul CFR Marfă S.A., inclusiv din perspectiva gradului de utilizare a acestora, și datoriile înscrise în evidențele contabile.

Planul de redresare prevede eficientizarea companiei, astfel încât să genereze profit operațional din cel de-al doilea an al derulării procedurii de concordat preventiv și obținerea de venituri prin valorificarea și darea în plată a unor active, cu scopul capitalizării sale și al achitării creanțelor.„Accesarea concordatului preventiv a luat în considerare încă de la început și contextul iminentei decizii a Comisiei Europene cu privire la recuperarea ajutorului de stat acordat CFR Marfă de către Statul Român, chiar dacă nu era cunoscut cuantumul sumei datorate. Omologarea concordatului preventiv creează contextul favorabil redresării CFR Marfă și deblochează relațiile sale cu partenerii de business.”, a declarat Aurel Podariu, Senior Partner CITR.Analiza realizată prin planul de concordat arată că activul societății este mult superior pasivului, chiar în condițiile în care societatea trebuie să acopere integral ajutorul de stat. Astfel, datoriile totale ale companiei, luând în calcul chiar și decizia Comisiei, sunt mult sub activul companiei care este de 5,1 miliarde de lei, așa cum arată evidențele contabile și evaluările avute în vedere la depunerea planului concordatar.În plus, conform comunicărilor oficiale ale Comisiei Europene, se pot depune inclusiv cereri de acceptare a recuperării prin mijloace alternative, cum ar fi recuperarea în natură sau compensarea creanțelor ajutor de stat cu creditele existente deținute de beneficiarul ajutorului de stat. Analizăm, așadar, și formularea unor astfel de cereri către Comisie, iar cadrul instituit de procedura de concordat poate favoriza acceptarea acestora.