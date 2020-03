Coronavirus Medicii italieni din prima linie, confruntați cu decizia dificilă de a alege pe cine salvează

În timp ce numărul celor infectaţi continuă să crească - peste 7.900, dintre care mai mult de 70% în Lombardia - spitalele se luptă să suplimenteze numărul de paturi disponibile în secţiile de terapie intensivă. Unele au închis secţii întregi pentru a le dedica cazurilor severe de coronavirus. Altele au transformat săli de operaţii în secţii de terapie intensivă. Medicii lucrează în schimburi epuizante pentru a le ţine locul colegilor care se îmbolnăvesc.Fără un semn clar despre când va fi atins vârful epidemiei, medici şi anestezişti sunt chemaţi să facă alegeri tot mai dificile în legătură cu pacienţii care primesc acces la paturi şi aparate de ventilaţie atunci când acestea nu sunt în număr suficient pentru toate cazurile.'Este o realitate că va trebui să alegem (pe cine să tratăm), iar această alegere va fi încredinţată operatorilor individuali de pe teren, care se pot găsi în situaţia de a avea probleme etice', afirmă un medic ce lucrează într-unul din cele mai mari spitale din Milano.Lombardia are în jur de 900 de paturi disponibile pentru pacienţii care necesită terapie intensivă, dar în unele provincii, în special în Bergamo, Lodi şi Pavia, spitalele sunt 'aproape de saturaţie', explică medicul.Deocamdată, consemnul este acesta: păstraţi resursele pentru acei pacienţi care au cele mai mari şanse de supravieţuire. Aceasta înseamnă tratarea cu prioritate a pacienţilor mai tineri, fără boli asociate, în detrimentul celor mai vârstnici sau cu maladii pre-existente.'Nu vrem să discriminăm', afirmă Luigi Riccioni, anestezist şi şeful comisiei de etică a SIIARTI (Societatea italiană de anestezie), co-autor al noilor recomandări privind prioritizarea tratării cazurilor de coronavirus în spitale. 'Suntem conştienţi că trupul unui pacient extrem de fragil este incapabil să tolereze anumite tratamente prin comparaţie cu cel al unei persoane sănătoase', spune el.Riccioni afirmă că, prin emiterea recomandărilor, vrea să se asigure că doctorii şi personalul medical nu sunt lăsaţi singuri 'în faţa unei alegeri etice atât de dificile'. 'Mulţi colegi se tem de o creştere ameţitoare a epidemiei', adaugă el.Presiunea asupra medicilor este extrem de ridicată, mulţi simţindu-se din ce în ce mai stresaţi, spune Giulio Gallera, consilier regional în Lombardia, relatând că a văzut medici în lacrimi din cauza situaţiei dramatice din spitalele lor. Aceştia se tem că nu vor putea oferi tuturor îngrijirile de care au nevoie, întrucât solicitările depăşesc resursele, afirmă el.Într-un interviu devenit viral după ce a fost publicat luni în Corriere della Sera, Christian Salaroli, anestezist la un spital din Bergamo, a relatat scene de triaj desprinse parcă din vreme de război, în care pacienţi vârstnici au trebuit să fie lăsaţi deoparte: 'Alegerea este făcută într-o cameră de urgenţe folosită pentru evenimente de masă, în care intră doar pacienţii cu COVID-19. Dacă o persoană are între 80 şi 95 de ani şi insuficienţă respiratorie severă, probabil nu va supravieţui'.Principiul 'primul sosit, primul servit' a fost abandonat, explică şi Mario Riccio, anestezist într-un spital din Cremona.Decizia de duminică a guvernului de a plasa în carantină regiuni din nordul ţării, printre care şi Lombardia, a fost o măsură binevenită pentru practicienii din sănătate care încearcă să ţină pasul cu înmulţirea rapidă a numărului de cazuri. Luni seara, prim-ministrul Giuseppe Conte a anunţat extinderea carantinei la nivelul întregii ţări.Dar, într-o ţară în care politica de sănătate se află în mâna autorităţilor regionale, unii spun că guvernul ar fi trebuit să acţioneze mai rapid şi mai hotărât pentru a se asigura că toate regiunile sunt pe aceeaşi lungime de undă.'Aveam nevoie de mesaje mai clare şi de un text mai puţin ambiguu', a fost de părere Gallero într-un interviu pentru canalul La7, referindu-se la decretul semnat duminică.Experţii medicali se pregătesc acum pentru sosirea virusului în sudul Italiei, unde până acum au fost recenzate mai puţin de 300 de cazuri, spune Giuseppe Sofi, anestezist la spitalul Policlinico din Milano.Regiunile din nordul şi centrul Italiei nu sunt doar cele mai bogate din ţară (produc 40% din PIB), dar au şi cele mai bune sisteme medicale.'În sud, am risca o catastrofă', avertizează Sofi.