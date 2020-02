Pamela Anderson s-a despărțit de al cincilea soț, după doar 12 zile de la căsătorie

Pamela Anderson a declarat pentru The Hollywood Reporter că ea şi soţul ei se despart. "Avem nevoie de un timp pentru a reevalua ce dorim de la viaţă şi de la celălalt. Viaţa este o călătorie şi iubirea este un proces", a explicat Anderson."Cu acest adevăr universal în minte, ne-am decis amândoi să amânăm legalizarea certificatului de căsătorie şi să ne punem încrederea în acest proces. Mulţumim pentru respectul acordat vieţii private", a mai spus actriţa.Anderson, în vârstă de 52 de ani, și Peters, în vârstă de 74 de ani, s-au căsătorit în secret în Malibu, iar la ceremonie au participat fiii Pamelei Anderson, Brandon și Dylan, fosta soție a lui Jon Peters, producătoarea Christine Forsyth-Peters, și fiicele lor, Caleigh și Skye.Jon - care a produs filmul regizat de Bradley Cooper "A star is born", premiat cu Oscar anul trecut - a confirmat ulterior pentru The Hollywood Reporter faptul că s-a căsătorit cu Pamela și a mărturisit că a dorit să fie soția lui încă de când a cunoscut-o, cu câteva decenii în urmă.Jon Peters, printre ale cărui filme se numără "Flashdance", "The Witches of Eastwick", "Batman" și "Batman Returns" -, a cunoscut-o pe Pamela la mijlocul anilor 1980, la o petrecere la reședința Playboy, la puțin timp după ce aceasta se mutase în Los Angeles din Canada. Au avut o relație, după care s-au despărțit.Pamela Anderson este actriţă şi fotomodel, fiind cunoscută în special pentru rolurile din serialele de televiziune "Meşterul casei", "Salvamarii/ Baywatch" şi "V.I.P.". Cariera ei a urmat o curbă ascendentă după ce a fost desemnată playmate-ul lunii februarie 1990 de editorii revistei Playboy. De altfel, Pamela Anderson este modelul care a avut cele mai multe apariţii pe coperta celebrei reviste americane pentru adulţi (14).