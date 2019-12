Carmen Dan: Raportul privind 10 august a fost declasificat 90% în mandatul meu. Dacă găsește cineva vreo implicare a mea în a da ordine abuzive, să le facă publice

„Referitor la audierea mea ca martor în acest dosar, mă așteptam să fiu chemată la cald, încă de anul trecut. Cu toate astea, reamintesc opiniei publice că în niciun moment nu s-a pus problema să evit să mă prezint în fața procurorilor. Îmi doresc, ca mulți alții, indiferent de interesul fiecăruia, ca ancheta să lămurească toate aspectele care vizează momentul 10 august”, a scris fostul ministru de Interne, pe pagia sa de socializare.Legat de revenirea sa din concediu în data de 10 august 2018, fostul ministrul spune că aceasta a avut loc pentru că mandatul său „a fost unul al responsabilității și al asumării”.”Din acest motiv, nu ar fi fost deloc normal să nu mă intereseze ce se întâmplă în Piața Victoriei. E adevărat, mă aflam în concediu, dar eram în București, la fix 15 minute de minister, nicidecum plecată la mare sau la munte. Orice ar spune unii sau alții, eu cred cu tărie că în situații de criză, șeful unei instituții trebuie să fie în instituție! Am revenit, așadar, la birou și, automat, am preluat comanda ministerului din punct de vedere managerial, nu operativ!”, scrie Carmen Dan.Dan susține că nu ea a dat ordine pentru desfășurarea intervenției, iar informațiile le-a primit de la cei care au pregătit misiunea.”Eu am primit informații din piață, nu am dat directive legate de modul de acționare a forțelor prezente din partea MAI! Fluxul informațional a circulat dinspre piață către conducerea MAI, nu invers! Precizez acest lucru pentru că la nivelul ministerului a funcționat doar o componentă de monitorizare a misiunii, nu una de conducere. Coordonarea s-a realizat din teren, din punctul de comandă înaintat. Despre eterna discuție a desecretizării raportului și, mai nou, a comunicațiilor operative sunt, de asemenea, lucruri de spus”, a mai spus Carmen Dan.Senatorul PSD mai declară că nu există ordine scrise sau verbale ca jandarmii să lovească pe cineva: „Astfel de ordine nu există!”.Mai mult, fostul ministru de interne susține că peste 90% din raportul “10 august” a fost declasificat în mandatul său.”E adevărat că acum un an au existat terțe părți care nu au dorit declasificarea informațiilor care le aparțineau, motiv pentru care nu s-a putut declasifica integral raportul. Acum, am văzut că se poate. Ce să zic? Poate că nu m-aș fi îndoit de calitățile de “negociator” ale actualului ministru, dacă aș fi recunoscut un stil onest și modest și deloc populist de a conduce instituția MAI. Însă când faci confuzii între DSU și IGSU sau improvizezi ordinea măsurilor ce trebuie luate de Jandarmerie la o manifestație publică, e greu să ai credibilitate. Și știu ce spun! Revenind la raport, mai precizez că, dacă după declasificarea sa integrală găsește cineva vreo implicare a mea în a transmite ordine abuzive, eu sunt prima care cere să le facă publice. Imediat!”, mai scrie Dan.Fostul ministru de Interne s-a prezentat, vineri, în fața procurorilor pentru a fi audiată în dosarul prostestelor din 10 august 2018. Procurorii DIICOT fac cercetări cu privire la şefii din Jandarmerie care au coordonat intervențiile din 10 august 2018.